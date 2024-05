Párizs 2024: Herr Cooles Classico nyergében indul Kaizinger

A magyar lovas már januárban kvótához jutott, azonban a lovassportban a lovaknak is minősülniük kell, erre három hete Sopotban került sor, ahol Herr Cooles Classico megfelelt, míg Clover az utolsó szám előtti kondivizsgán nem ment át, így ő nem tudta befejezni a versenyt. A tervek szerint Kronenbergben ismét starthoz állt volna, de Clover regenerációja nem olyan ütemben zajlik, ahogy tervezték, így megszületett a döntés a Párizsba utazó lóról.

„Clover nagyon jól képzett, rendkívül jó ló, de be kellett látni, ezt a fajta hosszú formátumú versenyt nem bírja megcsinálni úgy, hogy másnap ne legyen vele probléma, ez Sopotban kiderült. Clover a második nap után nem volt teljesen fitt. Ez egy ilyen sport, lovakkal dolgozunk, ő pedig már eddig is megtette a magáét. Mindig is tudtuk róla, tisztában voltunk vele, hogy kevesebb telivér van benne, egy kevésbé szilárd szervezetű ló – mondta a magyar szövetség közösségi oldalán Kaizinger, aki Clovert az elmúlt évtizedek legeredményesebb magyar lovának nevezte, akinek azonban az erőltetett menettől elfáradt a szervezete. – Talpra fog állni, mert egy fiatal lóról van szó, fel fog épülni, jövőre az Európa-bajnokság a cél”.

Herr Cooles Classicóról úgy vélekedett, hogy gyengébb díjlovaglásban, viszont neki erőssége a terep, ez a tavalyi év folyamán egyértelműen kiderült. Ahogy Kaizinger fogalmazott, Sopotban élete első hosszú, négycsillagos versenyén meg sem kottyant neki a terepverseny.

„Ez azért fontos, mert az olimpián még nehezebb lesz a terep. Négy csillagban rutintalanabb, kevesebbet látott, de nem érződik a teljesítményén. A lovastusa háromnapos verseny. Ehhez a sportághoz egy kiváló terepló kell, ha nem tudod a crosst befejezni, nincs miről beszélgetni. Erre Herr Cooles Classico tökéletesen alkalmas” – mondta a 44 éves magyar lovas.

A nyolc éve Németországban dolgozó és versenyző Kaizinger a sikeres kvalifikációval hosszú rossz sorozatot zárhat le, ugyanis legutóbb az 1996-os, atlantai olimpián szerepelt magyar lovas, akkor a lovastusa egyéni és csapatversenyében öt magyar indult.