Párizs 2024: Kaizinger Balázs nem akar kényelmesen versenyezni

„Sokan mondták, hogy gyere ide, versenyezz kényelmesen, de itt ezt nem lehet, mert olyan ugrások lesznek a terepen, hogy nem lehet rajtuk kényelmesen menni” – mondta az MTI-nek az ötkarikás helyszínen a 45 éves lovas.

Megemlítette, hogy volt már olyan is, ha nem is olimpiai szintű viadalon, hogy az első szám, a díjlovaglás után harminc helyet előre tudott lépni – mert a lova „ott úgy ment, mintha zsinóron húzták volna” –, és azt mondta, most is az az elképzelése, hogy a tereplovaglásban és a díjugratásban feljebb tud majd zárkózni.

Németországból hétfőn érkezett meg gond nélkül az olimpiára azzal a lovával, amellyel egy nehéz döntés után nekivág majd az olimpiának. Korábban Cloverrel versenyzett, de mint mondta, a kvótaszerzési menetelésben elfáradt a lova. Úgy fogalmazott, hogy „megcsinálta ezt az egészet, kitaposta az utat”, de „tavaly nagyon kellett neki dolgoznia, és egy kicsit elgyengült ebben”. Hozzátette, hogy a másik lova – Herr Cooles Classico – „tavaly fölért mellé”, de ő azért más.

A két ló között a lényeges különbség az, hogy Clover – melyhez nagyon kötődött, kötődik – jó a díjlovaglásban, de a terepverseny után nem biztos, hogy tud regenerálódni a díjugratásra, Herr Cooles Classico viszont gyengébb az első számban, utána viszont nagyon erős.

„Az a baj, hogy a vasárnapi terep után hétfőn reggel ki kell őket hozni felvezetni. Clovernek mindig ez volt a baja, hogy nagyon nehezen regenerálódott éjszaka, nehezére esett másnap megmozdulni. Ha ott nem megy át, akkor mindennek vége” – mondta Kaizinger Balázs úgy összegezve: feláldozta a jó díjlovaglást annak érdekében, hogy be tudja fejezni a versenyt.

Úgy érzi, hogy Herr Cooles Classicóval is képes lehet jól szerepelni, „a ló is tudja, mi a dolga”, nem érdemes visszafogni. Ahhoz azonban, hogy előrelépjen a díjlovaglás után, a terepen, a kastély kertjében kialakított nehéz pályán, menni kell majd.

„Ebben viszont van rizikó, nagyon oda kell figyelni” – jegyezte meg.

Kaizinger Balázs előtt legutóbb az 1996-os, atlantai olimpián szerepelt magyar lovas, akkor a lovastusa egyéni és csapatversenyében öten indultak. A mostani háromnapos viadal szombaton kezdődik. A szervezők a versailles-i kastély parkjának végében nagyon szép környezetben alakították ki a lovasközpontot, ahonnan látható a távolban maga a kastély is. A mobillelátókon 16 ezer ember foglalhat helyet.

A lovasversenyek után, az olimpia vége felé az öttusázók veszik majd birtokukba a területet.