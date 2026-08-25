Száz ember ellen áll ki gokarttal Verstappen Silverstone-ban

„Max vs 100” – néven hirdetett gokartversenyt az ESPN és a Disney. A világszerte élőben közvetített eseményen a négyszeres F1-es világbajnok Max Verstappen mellett további száz versenyző ül gokartba, hogy minden idők egyik legnagyobb gokartos versenyén összemérjék tudásokat.

„A zártkörű versenyen a Red Bull sportolói, valamint a világ minden tájáról érkező tehetséges játékosok, közösségimédia-szereplők, streamerek és meglepetésvendégek gyűlnek össze, hogy megpróbálják megtartani az előnyüket Verstappen előtt. Az esemény új versenyformátumot kínál, amely ötvözi az élvonalbeli versenyt a szórakozással és az innovációval” – olvasható a Disney oldalán. Az indulók teljes névsorát később hozzák nyilvánosságra, az élő közvetítést Mo Gilligan brit humorista vezeti.

A Disney kiemeli, hogy a verseny Verstappen korai karrierjét idézi fel, amikor a mezőny végéről indulva előre kell küzdenie magát. Ezúttal viszont jóval nagyobb mezőnyön kell túljutnia.

„A gokartban megtanulod az összes alapot: a rajtot, a védekezést, az előzést. Természetesen életem nagy részét gokartozással töltöttem, ezért mindig jó visszatérni. Annyi évet töltöttem a gokartban, hogy szinte magától értetődően visszatalálok a dolgokba” – nyilatkozta Verstappen.

A silverstone-i pályát kifejezetten erre az alkalomra építette meg a versenyigazgató és francia autóversenyző, David Terrien, aki neves gokarttervező és ifjúsági gokartvilágbajnok egyben, így most először 101 gokart versenyezhet egyszerre.