Nemzeti Sportrádió

Száz ember ellen áll ki gokarttal Verstappen Silverstone-ban

B. A. P.B. A. P.
2026.08.25. 18:19
null
Max Verstappen ismét gokartba száll (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 gokart Max Verstappen Silverstone
A Disney kedd esti bejelentése alapján a négyszeres F1-es világbajnok Max Verstappen szeptember 16-án 100 gokartos ellen fog versenyezni, amelyet a csatorna élőben közvetít majd.

„Max vs 100” – néven hirdetett gokartversenyt az ESPN és a Disney. A világszerte élőben közvetített eseményen a négyszeres F1-es világbajnok Max Verstappen mellett további száz versenyző ül gokartba, hogy minden idők egyik legnagyobb gokartos versenyén összemérjék tudásokat.

„A zártkörű versenyen a Red Bull sportolói, valamint a világ minden tájáról érkező tehetséges játékosok, közösségimédia-szereplők, streamerek és meglepetésvendégek gyűlnek össze, hogy megpróbálják megtartani az előnyüket Verstappen előtt. Az esemény új versenyformátumot kínál, amely ötvözi az élvonalbeli versenyt a szórakozással és az innovációval” – olvasható a Disney oldalán. Az indulók teljes névsorát később hozzák nyilvánosságra, az élő közvetítést Mo Gilligan brit humorista vezeti.

A Disney kiemeli, hogy a verseny Verstappen korai karrierjét idézi fel, amikor a mezőny végéről indulva előre kell küzdenie magát. Ezúttal viszont jóval nagyobb mezőnyön kell túljutnia.

„A gokartban megtanulod az összes alapot: a rajtot, a védekezést, az előzést. Természetesen életem nagy részét gokartozással töltöttem, ezért mindig jó visszatérni. Annyi évet töltöttem a gokartban, hogy szinte magától értetődően visszatalálok a dolgokba” – nyilatkozta Verstappen.

A silverstone-i pályát kifejezetten erre az alkalomra építette meg a versenyigazgató és francia autóversenyző, David Terrien, aki neves gokarttervező és ifjúsági gokartvilágbajnok egyben, így most először 101 gokart versenyezhet egyszerre.

 

F1 gokart Max Verstappen Silverstone
Legfrissebb hírek

Stella: Norris világbajnokhoz méltó módon vezet

F1
6 órája

Hamilton megbánta a rádióüzeneteit, amelyek csak azt tükrözik, hogy hisz a Ferrariban

F1
7 órája

„Azért vagyok itt, hogy nyerjek” – Hamilton frusztráltan nyilatkozott a zandvoorti futam után

F1
Tegnap, 14:08

F1: „Norris az egyik legfényesebb futamgyőzelmét aratta” – sajtóvisszhang

F1
Tegnap, 11:01

A Mercedes csapatutasítást alkalmazott – Russell szerint helyes döntés született Zandvoortban

F1
2026.08.23. 19:58

Verstappen túl korán gyorsított, autótöréssel búcsúztatta a hazai versenyét – videó

F1
2026.08.23. 18:43

Norris győzelemmel búcsúztatta a Holland Nagydíjat; Verstappen összetörte a Red Bullt hazai pályán

F1
2026.08.23. 17:15

Hamilton újjáépítette az önbizalmát a zandvoorti időmérőn, optimista a verseny előtt

F1
2026.08.22. 21:07