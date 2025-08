Történelmi siker: elődöntőben a TF-es lányok az egyetemi röplabda Eb-n

A nap a Corvinus női csapatának mérkőzésével kezdődött reggel, s miután Lestár László csapata 3:1-re legyőzte a ciprusiakat, az is eldőlt, hogy a tizediknél rosszabb helyen már nem végezhetnek. A csapat vasárnap 11 órától a cseh Masaryk Egyetemmel csap majd össze a helyosztón a Szent Margit Sportcsarnokban, a Villányi úton.

A délelőtt a Testnevelési Egyetem női csapatának mérkőzésével folytatódott. Egy olasz csapat ellen pedig sosem könnyű, pláne egy olyan ellen, amelyik ennyire felkészült a mieinkből: olyan mezőnyvédekezést mutattak be, ami magasabb szinten is ritka. Szerencsére támadóérőben viszont sokkal szerényebbek voltak, de így is végig fej fej mellett haladt a két csapat, s az első szett végén két téves játékvezetői blokkítélet megpecsételte a hazaiak sorsát.

Ez egy kicsit megviselte a lányokat, mert 0:4-gyel kezdték a második felvonást, ezután azonban szerencsére gyorsan magukhoz tértek, és a továbbiakban már kidomborodott a mieink technikai fölénye. Ebben és a negyedik szettben 14, a harmadikban 17 pontot engedélyezve fordították és nyerték meg a meccset 3:1-re, ezzel sporttörténelmet írva, hiszen az egyetemi Eb-k történetében még soha nem jutott magyar csapat a legjobb négy közé.

A fináléba jutásért szombaton 16.30-tól a horvát Zágrábi Egyetem lesz majd az ellenfél, míg a másik ágon a csoportkörben legyőzött román Ovidius és a favoritnak tartott olasz Bolognát búcsúztató török Yasar Egyetem csap majd össze.

Este a TF férficsapatának szurkolhattunk. Bartal Gergely gárdájától már a nyolcba jutás is bravúr volt, de szépen tartották magukat a német Karlsruhe ellen is – az első szettben 22, a másodikban 19, a harmadikban pedig 22 pontig jutottak –, de az újabb szenzációs győzelem sajnos elmaradt. A fiúk az 5–8. helyért folytathatják 11.35-től egy másik német csapat, a Drezda ellen.

RÖPLABDA

Egyetemi Európa-bajnokság, Budapest

Férfiak, negyeddöntő

Testnevelési Egyetem–Karlsruhe (német) 0:3 (–22, –19, –22)

TF: Tóth M., Balázs 11, Dóczi 2, Majoros 11, Kókai 1, Tóth K. 3. Csere: Liska, Szentesi (liberók), Gyenes, Horváth B., Kun 1, Kiss B. 2. Vezetőedző: Bartal Gergely

Nők, negyeddöntő

Testnevelési Egyetem–Torino (olasz) 3:1 (–25, 14, 19, 14)

TF: Pécsi 3, Bakai 8, Török 23, Tarr 9, Rádosi, Tatár 16. Csere: Kucsera, Flach (liberók), Kis D. 6, Olcsváry, Tóth E., Pisák L. 1, Kiss K., Kindrusz 5. Vezetőedző: Jókay Zoltán

A 9–12. helyért

Corvinus–Ciprusi Egyetem 3:1 (–19, 21, 21, 17)

CORVINUS: Rózsa, 2, Jámbor 16, Bartók 8, Schmidt 14, Takács 15, Polgár 3. Csere: Rucz (liberó), Őszi 3, Puskás, Gergely, Rácz 1. Vezetőedző: Lestár László

A szombati program

Férfiak, az 5–8. helyért: Testnevelési Egyetem–Drezda (német), Csörsz utca, 11.35

Nők, elődöntő: Testnevelési Egyetem–Zágráb (horvát), Csörsz utca, 16.30