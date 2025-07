Már a nyolc között a TF női csapata az egyetemi röplabda Eb-n

Mivel a román Ovidius Egyetem háromszettes győzelmet aratott a ciprusiak ellen, a norvég Bergen elleni meccsen a nyolc közé jutás volt a tétje a Testnevelési Egyetem női csapatának. Jókay Zoltán csapata alaposan be is kezdett és nagyon simán nyerte az első szettet, s ezután az is belefért, hogy a szakember több kulcsemberét is pihentesse, illetve az eddig kevesebb játéklehetőséget kapó röplabdázók is pályára léphessenek. Így ugyan szorosabb szettek következtek, de a győzelem nem maradt el. Tatár Gréta 13, Tarr Hajnalka 10 ponttal vette ki a részét a sikerből, amely egyben azt is jelentette, hogy a lányok már biztosan a legjobb nyolc között folytathatják. A konstancaiak elleni szerdai meccs a csoportelsőségről és a negyeddöntőben jobb pozícióról dönt majd.

Sajnos ugyanez egyelőre nem jött össze a Corvinusnak, amelynek le kellett volna győznie az észt Tartut, de Lestár László csapata egy agyonnyert első szett után ugyanilyen simán elvesztette a másodikat és a szoros harmadik játszma végjátékában is alulmaradtak, amely után a negyedikben már nem tudtak talpra állni (Schmidt Anna 15, Jámbor Cecília 13 pontig jutott). Nekik így a továbbjutáshoz szerdán le kellene győzniük a Bolognát.

Hasonló cipőben jár a TF férficsapata, amely az A-csoportban a másik hétfői győztes német Rostockkal csapott össze. Bartal Gergely csapata hatalmas csatában, mindhárom játszmában húsz pont fölé jutva, sőt a másodikban csak 27:25-ös vereséget szenvedve végül vereséget szenvedett, így szerdán a továbbjutásért a francia Tours ellen lép pályára: amelyik csapat győz, az kerül a negyeddöntőbe, a vesztesnek az alsó ház marad. A meccs legeredményesebb játékosa Majoros Balázs volt 18 ponttal.

Egyetemi Európa-bajnokság, Budapest

Férfiak

A-csoport: Testnevelési Egyetem–Rostock (német) 0:3 (–22, –25, –21)

Nők

A–csoport: Testnevelési Egyetem–Bergen (norvég) 3:0 (12, 18, 20)

B-csoport: Corvinus–Tartu (észt) 1:3 (12, –13, –23, –18)

A magyar csapatok szerdai programja:

Férfiak, csoportkör. Testnevelési Egyetem–Tours (francia), Csörsz utca, 19

Nők csoportkör. Corvinus–Bologna (olasz), Szent Imre Sportcsarnok, 12.30

Testnevelési Egyetem–Ovidius Egyetem (román), Csörsz utca, 16.30