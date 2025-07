Csoportgyőztes lett a TF női csapata az egyetemi Eb-n

Volt itt minden: reklamálás, paprikás hangulat, sárga lap, büntető pontot érő piros is, ahogyan ez egy magyar–román presztízsmérkőzésen lenni szokott. És szerencsére magyar győzelem is, amihez persze a legkevesebb köze a szerencsének volt, hiszen a TF-es lányok remekül küzdöttek és akkor sem zuhantak össze, amikor az első játszmát egy éppen az oldalvonalra hulló ásszal a 26:24-re megnyerték a vendégek. A második játszmát aztán magabiztosan nyerték, a harmadik felvonást azonban a konstancaiak kezdték jobban, s 3:6-nál egy vitatható szituációt a játékvezető előbb a magyar csapat javára ítélt meg, ám a románok reklamálásának hatására ugyan kiosztott nekik egy sárga lapot, de aztán egyúttal a pontot is nekik adta. Ez viszont alaposan felhúzta a magyar lányokat, akik ezt követően összeszorított foggal harcolva előbb ledolgozták a hátrányt, majd a vezetést is átvették és a szettet is behúzták. A negyedik játszmában villant aztán a piros is egy újabb reklamálás után a vendégeknek, de ekkor már maradt a pont Jókay Zoltán csapatánál, amely végül Török Kata 17, Bakai Kata 15, Tarr Hajnalka 13 és Tatár Gréta 12 pontjával 3:1-re nyerte a találkozót, s csoportgyőztesként a C-csoport második helyén végző olasz Torniói egyetemmel találkozik majd a négy közé kerülésért.

Sajnos a Corvinus női csapata csak az alsó házban folytathatja a szereplését, miután Lestár László csapata 3:0-s vereséget szenvedett az egyik favoritnak számító olasz Bolognától. A magyar csapatban Jámbor Cecília 9, Schmidt Anna 8, Takács Viktória és Őszi Janka pedig 6–6 alkalommal volt eredményes. A Corvinus így a B-csoport harmadik helyén végzett, s a 9–16. helyért a portugál Minhóval csapnak össze csütörtökön 19.05-től.

Hátra volt még a TF férficsapata, amely ki-ki mérkőzést játszott a francia Toursszal: amelyik csapat győz, az jut második helyen tovább. Jól kezdtek a magyar fiúk és 23-ra hozták az első játszmát, majd a másodikat ugyanilyen arányban vesztették el. A harmadik felvonás viszonylag simán a házigazdáké lett, s a negyedikben három szettlabdát is sikerült hárítaniuk, a negyedik azonban végül nem jött össze. De Bartal Gergely csapata sem zuhant össze, hanem a 26 pontig jutó Majoros Balázs és a 17 pontja mellett remekül mezőnyöző Kun Benedek vezérletével kiharcolta a győzelmet, s egyben a legjobb nyolc közé kerülést. Így a lányokhoz hasonlóan egy napot ők is szusszanhatnak, pénteken pedig 19 órakor a C-csoportot megnyerő német Karlsruhe lesz az ellenfelük a Csörsz utcában.

RÖPLABDA

Egyetemi Európa-bajnokság

Férfiak, csoportkör, 3. forduló

A-csoport: Testnevelési Egyetem–Tours (francia) 3:2 (23, –23, 18, –25, 12)

A csoport végeredménye: 1. Rostock (német), 2. TF, 3. Tours, 4. Nova (portugál)

Nők, csoportkör, 3. forduló

A-csoport: Testnevelési Egyetem–Ovidius Egyetem (román) 3:1 (–24, 17, 18, 20)

A csoport végeredménye: 1. TF, 2. Ovidius, 3. Bergen (norvég), 4. Ciprusi Egyetem

B-csoport: Corvinus–Bologna (olasz) 0:3 (–17, –17, –20)

A csoport végeredménye: 1. Bologna, 2. Tartu (észt), 3. Corvinus, 4. Wageningen (holland)

A csütörtöki magyar vonatkozású program

Nők, 9–16. helyért. Corvinus–Minho (portugál), Csörsz utca, 19.05