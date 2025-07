Röplabda: Bartal Gergellyel nagy célokat tűzött ki a TFSE férficsapata

A szakember eddig – a Dunaújváros, a Szolnok és a TFSE mellett a korosztályos válogatottaknál – az utánpótlásban tevékenykedett, felnőtt csapat irányítására most kapott először felkérést.

„Az előző idényben a TFSE U20-as és U17-es csapatánál dolgoztam – mesélt kinevezésének körülményeiről a szakember. – Az idény közepén vetődött fel, miután biztossá vált, hogy elődöm, Nagy Gergely feláll a felnőttek kispadjáról, hogy a nyártól vegyem át én a vezetőedzői tisztséget. Egy darabig rágódtam a dolgon, mert korábban még soha nem dolgoztam felnőttekkel, de úgy gondoltam, hogy meg fogom tudni állni a helyem, arról nem is beszélve, hogy ilyen lehetőséget nem kap mindennap az ember. Úgyhogy belevágtam…”

Az előző idényben bejutott az NB I Extraliga negyeddöntőjébe a csapat, s végül a hetedik helyről is csak egy hajszállal maradt le.

„Tavasszal már olyan szemüvegen keresztül nézem a felnőttcsapat meccseit, hogy mely posztokon kell erősítenünk az eredményességhez. Ugyan neveket nem mondhatok még, de úgy gondolom, hogy azokkal a játékosokkal még ezt a magasra tett mércét is simán meg kell ugranunk. Mondom ezt úgy is, hogy csak kapkodtam a fejemet, hogy milyen játékosokat igazolt a MÁV Előre, a Kaposvár, a Pénzügyőr és a Kazincbarcika.”

(Fotó: tfse.sport.hu)

Előbb azonban még az egyetemi Európa-bajnokságon is bizonyíthat a szakember, hiszen ott is ő irányítja a házigazda Testnevelési Egyetem csapatát, amely a Csörsz utcai Dr. Koltai Jenő Sportcsarnokban játssza a csoportmérkőzéseit hétfőtől szerdáig 19 órától.

„Nem árulok el titkot azzal, hogy ez a gárda nagyrészt, nagyjából úgy hatvan százalékban a TFSE-re épül. Három hete készülünk már együtt, napi három és fél órás edzésekkel és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis csapat jött össze. Azonban nem igazán ismerem az ellenfeleket, így pedig nem szívesen bocsátkozom jóslatokba, amit ígérhetek, hogy igyekszünk a maximumot kihozni a csapatból és a legjobbnak tartott török és román csapatok ellen is helyt állni.



A Corvinusban is szerepelnek nagy nevű játékosok



A budapesti egyetemi Európa-bajnokság női mezőnyének a házigazda TF mellett a Corvinus egyetem női csapata is tagja. Náluk a szakmai munkát Lestár László, a Közgáz SE NB II-es csapatának vezetőedzője irányítja.

„A Corvinuson nagyon népszerű a röplabda. A lányok sorozatban ötödször lettek ezüstérmesek az egyetemi bajnokságban a TF mögött, míg a fiúk hosszú évek után állhattak fel idén ismét a dobogóra. Több éves munka után jutottunk el odáig, hogy ez a női csapat kialakuljon, amely egyrészt a Közgáz játékosaira, illetve azokra a nagyobb csapatok röplabdázóira épül, akik az egyetem hallgatói. Ugyan először indulunk az egyetemi Eb-n, de van olyan játékosunk, aki már szerepelt ilyenen. A Közgáz csapatkapitánya, Polgár Tekla már kétszeres Eb-résztvevő a TF-fel. Igencsak pikáns a helyzete a korábbi korosztályos válogatott Takács Viktóriának, aki a Corvinusra jár egyetemre, de amúgy meg a TFSE játékosa, ő aztán presztízskérdést is csinál a szereplésünkből, de nálunk játszik a korábban ugyancsak utánpótlás-válogatott Jámbor Cecília is, aki a Vasas, az előző idényben pedig az UTE játékosa volt. Mivel a csoportbeosztás csak vasárnap készül el, így nehéz bármit is mondani az esélyekkel kapcsolatban, de szeretnénk minél jobb eredményt elérni, és minél több meccset nyerni” – mutatta be csapatát röviden a szakember.