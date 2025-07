Megnyerte csütörtöki meccsét a Corvinus a budapesti egyetemi röplabda Eb-n

Csütörtökön csak egy magyar csapatnak szurkolhattunk (mert a TF-esek csak pénteken kezdenek a felső házban): a Corvinus lányai a portugál Minhóval csaptak össze a 9–16. helyért. Az első játszma hatalmas fordulatokat hozott: Lestár László csapata 9:9 után elhúzott 17:9-re, 23:15-nél viszont úgy gondolhatták a lányok, hogy rámennek a torna leghosszabb szettje „címére” (a rekordot a Karlsruhe és a Valencia férfimeccs második játszmája tartja 35:33-mal), mert – bármilyen meglepő – először a vendégek jutottak szettlabdához 24:23-nál. Végül a rekord és szerencsére a portugál siker is elmaradt, mert 31:29-cel a Corvinus szerzett körömrágós vezetést.

Ezt követően is nagyon szoros, küzdős volt a meccs, mert a portugál lányok nem hagyták magukat, de Rózsa Nóráék felvették a kesztyűt. 21:21 után pedig sorozatban négy pontot szerezve duplázták meg előnyüket.

A harmadik szettben pedig azt is megmutatták, hogy ők sem adják fel: 12:9-ről 12:16-ra fordítottak a vendégek, s a négypontos hátrány 17:21-nél is megvolt. De mégis ők jutottak meccslabdához, s a csapatkapitány Polgár Tekla pontjával meg is szerezték a győzelmet.

A csapat sikeréből Polgár és Jámbor Cecília 13–13, Schmidt Anna és Takács Viktória 9–9, Bartók Noémi és Rózsa Nóra 3–3, Őszi Janka pedig egy ponttal vette ki a részét. A Corvinus pedig a 9–12. helyért folytathatja a küzdelmeket délelőtt 9.05-től a Ciprusi Egyetem ellen (a TF-es lányok 11.30-tól, a fiúk 19 órától lépnek pályára a négy közé jutásért). Bár az észt Tartu ellen a kezükben volt az esély a nyolc közé jutásra, Lestár László vezetőedző így is elégedett a lányok helyezésével.

Egyetemi Röplabda Európa-bajnokság, Budapest

Nők, a 9–16. helyért: Corvinus–Minho (portugál) 3:0 (29, 21, 23)

A pénteki program:

Férfiak, negyeddöntő: Testnevelési Egyetem–Karlsruhe (német), Csörsz utca, 19

Nők, negyeddöntő: Testnevelési Egyetem–Torino (olasz), Csörsz utca, 11.30

A 9–12. helyért: Corvinus–Ciprusi Egyetem, Csörsz utca, 9.05