Női kézilabda MK: Győr–FTC rangadóval kezdődik a négyes döntő

A címvédő Ferencváros és a bajnok Győri Audi ETO KC játssza az első elődöntőt a női kézilabda Magyar Kupa tatabányai négyes döntőjében.
A magyar szövetség szerdán hozta nyilvánosságra a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőinek sorrendjét, illetve a szombati és a vasárnapi mérkőzések kezdési időpontját.
A legutóbbi négy szezonban kupagyőztes Ferencváros és a Bajnokok Ligája-címvédő Győr találkozója május 2-án 15.30-kor kezdődik, a Debrecen és a Mosonmagyaróvár 18.15-től játszik egymással.
NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ
MÁJUS 2., SZOMBAT
Elődöntők
15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler
MÁJUS 3., VASÁRNAP
Helyosztók
15.45: A 3. helyért
18.30: Döntő
Ismét elszakadt Szabó Nina keresztszalagja
2026.04.02. 12:00
Hozta a kötelezőt Budaörsön a Győr a női kézilabda NB I-ben
2026.03.28. 19:58
