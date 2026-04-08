Női kézilabda MK: Győr–FTC rangadóval kezdődik a négyes döntő

A magyar szövetség szerdán hozta nyilvánosságra a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőinek sorrendjét, illetve a szombati és a vasárnapi mérkőzések kezdési időpontját.

A legutóbbi négy szezonban kupagyőztes Ferencváros és a Bajnokok Ligája-címvédő Győr találkozója május 2-án 15.30-kor kezdődik, a Debrecen és a Mosonmagyaróvár 18.15-től játszik egymással.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ

MÁJUS 2., SZOMBAT

Elődöntők

15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler

MÁJUS 3., VASÁRNAP

Helyosztók

15.45: A 3. helyért

18.30: Döntő