Mérföldkőnek számító új központi vízilabda-akadémia létesül Szolnokon

Ugyan Varga Zsolt szövetségi kapitány hétfőn már kihirdette a válogatott keretét az április 7. és 12. között esedékes férfi vízilabda divízió I-es világkupa-selejtezőre Alexandrupoliba, a Magyar Vízilabda-szövetség ezen túlmenően is tartogatott még bejelentenivalót. A margitszigeti Ensana Thermal Hotelben kedden tartott sajtótájékoztatón ismertették, hogy Szolnokon új edzőközpont épül, amely a jövőben a felnőtt- és főleg az utánpótlás-válogatottak munkáját, készülését hivatott segíteni, egyszerűbbé tenni.

„Az újkori olimpia százharminc éves történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet vízilabdában tizenhét éremmel, amelyek közül kilenc arany, három ezüst, öt pedig bronz – kezdte gondolatait némi visszatekintéssel Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. – Az állami sportirányítás célja, hogy az eredményességet megőrizzük a Los Angeles-i olimpiára is, és mivel a különböző tornákon ugyanazért az aranyéremért nagyon hasonló csapatok ugranak vízbe, szeretnénk, ha a nüanszok a mi javunkra döntenének a kritikus mérkőzéseken. A vízilabda ellentétben a többi labdás csapatsportággal nem emelt ki egy-egy akadémiát, mivel számos kiváló utánpótlás-műhelye van, ugyanakkor régi hiányosság volt a sportágban, hogy nem volt egy központi bázisa, amely segítséget nyújt a válogatottak, utánpótlás-válogatottak felkészülésében.”

A sportállamtitkár hozzátette, a 16.7 milliárd forintos beruházás úgy valósul meg, hogy a Szolnoki Vízilabda Aréna új medencével bővül, az uszodával szemben pedig egy új központi épületet is felhúznak, amely egyszerre funkcionál majd szálláshelyként, konferenciahelyként, ahol a kondival és a sportegészségügyi mérésekkel kapcsolatos munkát is el leget végezni. „A fejlesztések már elkezdődtek, célunk, hogy a programmal a vízilabda megmaradjon a világ élmezőnyében, és az éremszámok folyamatosan növekedjenek.”

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke szerint a fejlesztés egy évtizedek óta meglévő hiányt tölt ki, az akadémiai edzőközpont pedig az MVLSZ égisze alatt működik majd, ahogy a Vízilabda Aréna is a szövetség tulajdona lett január 1-től. „Sokat gondolkodtam, mivel léphetnénk szintet, és arra jutottunk, hogy létrehozhatnánk egy olyan akadémiát, amelyben a válogatottak folyamatosan készülhetnek, a szolnoki medencét pedig már eddig is gyakran használtuk erre. A fejlesztés maximálisan kiszolgálja majd a nemzeti csapatainkat, és bízom benne, hogy hozzájárul a jövőbeli kiváló eredményeinkhez.”

Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja hozzátette, reméli, hogy az együttműködéssel Szolnok hozzájárulhat a nemzetközi sikerekhez, és mivel a város klubja a bajnoki címeivel, hazai és nemzetközi kupasikereivel jelentős szereplője a sportágnak, valamint a városban népszerűek a vizes sportok (kiemelve, hogy körülbelül négyszáz gyermek űz valamilyen vizes sportágat), „Szolnok kiváló hely lesz a fejlesztésnek, tárt karokkal várjuk a beruházást.”

A női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Cseh Sándor (aki 2018 és 2023 között a férfi utánpótlás szakmai igazgatója volt), majd Varga Zsolt, a férfiak szövetségi kapitánya is arra mutatott rá, hogy a válogatottak szakmai munkáját, az egységes utánpótlásképzést és a különböző tesztek, mérések elvégzését is nagyban segíti majd a központ. Cseh Sándor arról beszélt: „Nehéz volt egységesíteni az eredményeket ötven gyereknél, mert a medencék mérete több helyen eltér egymástól, és a víz típusa is fontos tényező. A központi létesítményben jobb lehetőségeink lesznek, az elméleti tudás itt jól összpontosulhat.”

Varga Zsolt a közelgő vk-selejtezőről is szót ejtett: „Rövid a felkészülési időszak, a megelőző Bajnokok Ligája-fordulóban szereplő játékosok április másodikán jönnek haza, harmadikán lesz egy edzésünk, és negyedikén, hajnalban már utazik is a csapat Alexandrupoliba, ezért hirdettem rögtön utazó keretet. Egyrészt azoknak a fiataloknak szeretnék lehetőséget adni, akikben látom a lehetőséget, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián is bekerülhessenek az együttesbe, másrészt az idősebb, rutinosabb játékosokkal az a tervem, hogy jól adagolt terheléssel jussanak el a játékokra. A cél, hogy a Los Angeles-i olimpiára, illetve a megelőző kvalifikációs bajnokságokra úgy álljon össze a nemzeti csapat, hogy az adott tornát magas szinten, sérülések nélkül végigjátszhassa.”

A tervek szerint a szolnoki fejlesztés 2027 végén fejeződhet be.

A VILÁGKUPÁRA UTAZÓ MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT

Kapusok: Vogel Soma, Csoma Kristóf

Mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Dala Döme, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Szalai Péter, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor