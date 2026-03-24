Nyolcan hosszabbítottak, csaknem változatlan kerettel vág neki a következő idénynek az Alba Fehérvár

Az Alba Fehérvárnál nyolc játékosnak járt volna le a szerződése a szezon végén, ám mindannyian hosszabbítottak, így továbbra is Fehérváron kézilabdázik Sulyok Réka, Bojtos Beáta, Tamara Szmbatian, Takó Viktória, Szabó Kitti, Hadfi Gréta, Débora Moreno és Maddi Aalla. Papp Dorka kölcsönben szerepel az együttesben, ám az ő maradására is jó esély van, egyedül az idény közben kölcsönbe érkező montenegrói Nikolina Markovics tér vissza a Buducsnoszt Podgoricához.

Balássi Imre klubelnök elmondta, hogy a csapat szereplése egy tudatos építkezés eredménye: olyan játékosokat igazolnak évek óta, akik a helyi utánpótlásból kikerülő fiatalokkal egységes alakulatot alkothatnak. Megjegyezte, hogy szeretnének visszakerülni az európai vérkeringésbe, azonban a meccsek megrendezésére a Köfém sportcsarnok nem alkalmas, így vélhetően a MET Aréna lesz a helyszín.

Szuzana Lazovics, az együttes montenegrói vezetőedzője közölte, hogy az előző idény után nem volt elégedett a csapat teljesítményével, azonban a mostani évad első felében kiválóan szerepelt az együttes. Jelezte, megnőtt az étvágyuk, hiszen elérhető közelségbe került a nemzetközi kupaszereplés, amiért megdolgoztak a meccseken és az edzéseken is.

Mint mondta, most egy kisebb hullámvölgyben vannak, de reményei szerint ezt egy hullámhegy követi és akkor jó eséllyel elérik az áhított kupaszereplést.

Mészáros Attila alpolgármester kiemelte, hogy az év meglepetéscsapata az Alba Fehérvár KC, amely kiválóan szerepel a bajnokságban. Megjegyezte, hogy igyekeznek méltó körülményeket teremteni az együttesnek, a szövetséggel és az állammal azon dolgoznak, hogy a közeli jövőben nemzetközi kupára alkalmas csarnoka legyen a klubnak.

