Nemzeti Sportrádió

Godzilla is ott lesz a Japán Nagydíjon: különleges autófényezést mutatott be a Haas – képek

H. L.H. L.
2026.03.24. 13:11
A Haas különleges festést használ Szuzukában (Fotó: AFP)
Haas F1 Formula–1 Japán Nagydíj
A Formula–1-es Haas csapata a Racing Bullshoz hasonlóan eltérő autófényezést használ a hétvégi Japán Nagydíjon.

A Racing Bulls után a Haas is egyedi autófényezést használ a hétvégén rendezendő Japán Nagydíjon. A dizájnváltás hátterében egy megállapodás áll: az amerikai istálló nemrég tette hivatalossá, hogy egész szezont felölelő együttműködésbe kezdett a Toho filmgyártó céggel, amelyhez a Godzilla-filmek tartoznak. 

Ennek apropóján kap Godzilla-ihletésű fényezést a VF-26-os a szuzukai, valamint az idény későbbi részében az austini versenyhétvégén. A dizájnról Tokióban hullt le a lepel nagyszabású rendezvény keretei között, melyen a két versenyző, Esteban Ocon és Oliver Bearman is részt vett. A Haas remek formában kezdte az idényt: két nagydíj után a negyedik helyet foglalja el a konstruktőri bajnokságban. 
 

F1
2026.03.21. 15:07

A Racing Bulls egyedi dizájnt használ a Japán Nagydíjon – képek

A faenzai istálló egy héttel a szuzukai versenyhétvége előtt, Tokióban tartott leleplezést.

 

40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés3.30–4.30
2. szabadedzés7.00–8.00
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés3.30–4.30
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

 

Haas F1 Formula–1 Japán Nagydíj
