Godzilla is ott lesz a Japán Nagydíjon: különleges autófényezést mutatott be a Haas – képek
A Formula–1-es Haas csapata a Racing Bullshoz hasonlóan eltérő autófényezést használ a hétvégi Japán Nagydíjon.
A Racing Bulls után a Haas is egyedi autófényezést használ a hétvégén rendezendő Japán Nagydíjon. A dizájnváltás hátterében egy megállapodás áll: az amerikai istálló nemrég tette hivatalossá, hogy egész szezont felölelő együttműködésbe kezdett a Toho filmgyártó céggel, amelyhez a Godzilla-filmek tartoznak.
Ennek apropóján kap Godzilla-ihletésű fényezést a VF-26-os a szuzukai, valamint az idény későbbi részében az austini versenyhétvégén. A dizájnról Tokióban hullt le a lepel nagyszabású rendezvény keretei között, melyen a két versenyző, Esteban Ocon és Oliver Bearman is részt vett. A Haas remek formában kezdte az idényt: két nagydíj után a negyedik helyet foglalja el a konstruktőri bajnokságban.
2026.03.21. 15:07
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|3.30–4.30
|2. szabadedzés
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|3.30–4.30
|Időmérő
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja
|7.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
