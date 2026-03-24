Godzilla is ott lesz a Japán Nagydíjon: különleges autófényezést mutatott be a Haas – képek

A Racing Bulls után a Haas is egyedi autófényezést használ a hétvégén rendezendő Japán Nagydíjon. A dizájnváltás hátterében egy megállapodás áll: az amerikai istálló nemrég tette hivatalossá, hogy egész szezont felölelő együttműködésbe kezdett a Toho filmgyártó céggel, amelyhez a Godzilla-filmek tartoznak.

Ennek apropóján kap Godzilla-ihletésű fényezést a VF-26-os a szuzukai, valamint az idény későbbi részében az austini versenyhétvégén. A dizájnról Tokióban hullt le a lepel nagyszabású rendezvény keretei között, melyen a két versenyző, Esteban Ocon és Oliver Bearman is részt vett. A Haas remek formában kezdte az idényt: két nagydíj után a negyedik helyet foglalja el a konstruktőri bajnokságban.

