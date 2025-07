A rossz idő sem szegte kedvét a sportolni vágyó fiataloknak az EFOTT-on

A nagy fesztiváloknál természetesen a fő hangsúly a koncerteken és a bulizáson van, de szerencsére a legtöbb helyszín nappal is kínál jó néhány érdekes programot a fesztiválozóknak, az EFOTT pedig ebben minden évben az élen járt.

2025-ben az időjárás próbára teszi a szervezőket és a kikapcsolódni vágyókat is, hiszen az elmúlt egy hétben mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nyárias meleg lenne. Sukorón szerdán kezdődött a mulatság, a part menti univerzum csütörtökön nyitotta meg kapuit. Ebben, a szinte különálló „városrészben” az ember ahogy végigsétál, rengeteg egyetem standjával találkozik, no meg jó néhány sporthoz köthető elemmel.

A Széchényi Egyetem sátránál rögtön szembeötlik a Formula Student sorozat versenyautója, de az ember picit továbbsétálva el is éri a sportuniverzumot, ahol aztán egy percre sem unatkoznak az aktív kikapcsolódásra vágyó fesztiválozók.

A sportágak széles skálán mozognak, a Hydro Fehérvár AV19 és a Győri ETO HC szervezésében Street Hockey amatőr tornán mutathatják meg a nevezett csapatok, mint tudnak szárazföldön, jég nélkül, a bot és a kesztyű adott, pakk helyett ezúttal labda a játékszer. Ha már kesztyű, a boksz szerelmesei sem csalódnak majd, de ha már fesztivál, a „kocsmai sportok” is jelen vannak, a darts mellett a „sörpong” rejtelmeibe is betekintés nyerhetnek az érdeklődök.A környezet, a tópart és a homok adja magát, a strandröplabda több pályával is várja a sportág szerelmeseit, de a Honvédelmi Sportszövetség szervezésében a sportlövészet különböző ágaival is meg lehet ismerkedni. Egy biztos, aki a bulizás mellett sportolni is szeretne, nem fog csalódni idén sem az EFOTT-ban.