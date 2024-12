Mitől lesz egy meccs valódi élmény?

ÖT ÉVE MÁR ANNAK, hogy felavatták az európai labdarúgás egyik fellegvárát, a magyar futball megújult szentélyét, a hazai kulturális élet meghatározó rendezvényhelyszínét, a Puskás Arénát. A számtalan építészeti díjat elnyert, 67 215 férőhelyes stadion helyszíne volt többek között a 2021-ben rendezett Európa-bajnokságnak, a 2023-as Európa-liga-döntőnek, 2026-ban pedig a Bajnokok Ligája döntőjének ad otthont. A nemzetközi viszonylatban is fantasztikus atmoszférájáról ismert Puskás Aréna méltó a magyar futball hagyományaihoz, és Puskás Ferenc nevéhez. Mindemellett a multifunkciós létesítményben rendszeresen fellépnek a pop- és rockzene hazai és nemzetközi csillagai (Azahriah, Coldplay, Depeche Mode, Ed Sheeran, Guns N' Roses, Halott Pénz, Rammstein, Red Hot Chili Peppers), legutóbb pedig november elején, Magyarország az Európai Unió soros elnökeként fogadta a budapesti informális EU-csúcson az Európai Politikai Közösség tanácskozására érkező állam- és kormányfőket.

Fotó: Dömötör Csaba

A rengeteg nagyszabású esemény gördülékeny lebonyolítása óriási háttér-, és szervezőmunkát igényel: karbantartás, takarítás, stadion-fenntarthatóság. A Puskás Arénát csakúgy, mint az elmúlt évtized világszínvonalú sportinfrastruktúra-fejlesztésben megvalósult létesítményeket, és a versenysportot szolgáló olimpiai központokat, multifunkciós csarnokokat a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) üzemelteti. Az NSÜ-vel szorosan együttműködve igyekszik biztosítani a megfelelő feltételeket a tizennégyezer munkavállalót a soraiban tudó B+N Referencia Zrt., amely az EU-s csúcsot követően, a Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-találkozóra néhány nap alatt alakította át a Puskás Arénát labdarúgásra ismét alkalmas állapotra.

„Óriási csapatmunkát igényel egy-egy mérkőzés lebonyolítása – mondta lapunk érdeklődésére Éger Zoltán, a B+N Referencia Zrt. Soft FM területi vezetője. – Rendezvénye válogatja, de a B+N oldaláról nagyjából száz-kétszáz fővel veszünk részt ebben. A feladataink közé tartozik az épület műszaki üzemeltetése – a rendezvények előtt ellenőrizzük például, hogy megfelelően működnek-e a vizesblokkok, a liftek, az elektronikus berendezések – de a lépcsőházak, folyosók és a nézőtér takarítása is a mi feladatunk. Sokan nem is gondolnák, de egy nagyobb mérkőzésre már a meccs előtt négy-öt nappal elkezdjük a munkát, és utána is közel ugyanennyi idő, mire visszaállítjuk a stadion eredeti állapotát a több tízezres tömeg után. De meg kell dicsérjem a magyar szurkolókat: sokkal kevesebb munkánk van egy hazai meccs után, mint amikor nemzetközi meccsek vannak. Ott mindig feszültebb a hangulat, ahány ország, annyi kultúra szerint szurkolnak a szurkolók, és ez a több szemét mellett sokszor több rongálással is jár.”

Fotó: Dömötör Csaba

A szakember szerint az igazi kihívást azonban nem is a sportesemények, hanem a többnapos koncertek rendezése jelenti.

„Az elmúlt időszak két legkeményebb eseményének egyértelműen az Azariah- és a Coldplay-triplakoncertet mondanám. Óriási pörgés volt abban a két hétben, a koncertre látogatók elképzelni sem tudják, mennyi ember dolgozott azért, hogy ők önfeledten szórakozhassanak.”