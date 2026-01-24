Sportpolitika: közgyűlést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése Schmidt Ádám köszöntőjével indult: a sportért felelős államtitkár pénteken este még Belgrádban szurkolt a férfi vízilabda-válogatottnak, majd szombaton délelőtt a MOB tiszteletbeli elnökének, Schmitt Pálnak mondott köszönetet azért, hogy a sportban, a sportpolitikában végzett eredményes és sikeres munkája mellett még azzal is segítette és segíti a magyar sportot, hogy a két unokája meghatározó tagja az Európa-bajnoki döntőbe jutott válogatottnak.

A hatalmas taps után Schmidt Ádám utalt arra, hogy az elmúlt négy év utolsó ilyen összetételű találkozója a MOB-közgyűlés, és megerősítette, hogy ebben a négy esztendőben harmonikus és előremutató együttműködés alakult ki a sportállamtitkárság és a Magyar Olimpiai Bizottság között.

Schmidt Ádám (Fotó: Földi Imre)

„A sportot szolgálni számomra önmagában kitüntetés, az pedig még nagyobb öröm, hogy ezt ennyi remek szakemberrel, köztük igazi példaképek, nagy bajnokok segítségével tehetem – mondta Schmidt Ádám, beszédét pedig azzal zárta, hogy a sportéletünk előtt itt a legközelebbi kihívás, mégpedig a téli olimpia: – Bízom benne, hogy minden versenyzőnk példamutatóan fogja képviselni a magyar színeket, és képes lesz a megfelelő pillanatban a legjobbját nyújtani. Amennyiben ez sikerül, akkor joggal lehetünk majd elégedettek a záró ünnepség után.”

A határozatképesség megállapítása, valamint a közgyűlés lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges választások megtörténte után Gyulay Zsolt elnök beszámolójában az elmúlt időszak munkájáról, eseményeiről beszélt, s ismertette a következő hónapok feladatait, természetesen kiemelt figyelem övezi a februári olaszországi téli olimpiát.

A közgyűlésen MOB-érdemérmet vehetett át Magyar Zoltán, olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója, míg az egyenlő esélyekért díjat Kelemen Ildikó kapta.

A közgyűlés az elnöki beszámoló után elfogadta a 2025. évi EYOF-ról szóló beszámolót, döntött a milánó-cortinai téli olimpián résztvevő küldöttség összetételéről, a 2027-es és 2028-as olimpiai eseményeken való részvételről, valamint elfogadta a MOB 2026. évi költségvetését.