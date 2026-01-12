Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: Ekler Luca lett az év fogyatékos női sportolója

2026.01.12. 20:59
Ekler Luca (jobbra) Szerhij Bubkától vehette át a díjat (Fotó: Czinege Melinda)
Ekler Lucát választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb fogyatékos női sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

Ekler Luca először a gála díszvendégének, a díjat átadó rúdugró-fenoménhoz, Szerhij Bubkához szólt.

„Egy mondattal a mögöttem álló legendához szólok, kedves Bubka úr, megtiszteltetés volt öntől átvenni a díjat. Ez az évem nem volt egyszerű, köszönöm mindenkinek, akik nélkül nem kaphattam volna meg a díjat. Két évvel ezelőtt egy nekem nagyon fontos személyt kihagytam a beszédemből, így most szeretném bepótolni, köszönöm edzőmnek, Szalma Lászlónak a rengeteg munkát, amit velem elvégez. Szeretnék két csodálatos nőről beszélni, az egyikük lefutott kétszáz méteren, majd elképesztő sikereket ért el a siketlimpián, ő Gál Nikolett. A másikról még nehezebb beszélnem, hiszen ő a legjobb barátnőm. Egy rakás éremmel tért haza a Világjátékokról, és közben az általa edzettekkel is rengeteget dolgozik, ő Gyurkó Alexandra, gratulálok nekik, és nagy tapsot szeretnék kérni nekik is” – mondta el beszédében az év fogyatékos női sportolója, Ekler Luca.

Egyéb egyéni
2 órája

A legjobb hazai sportolókat díjazzák a Nemzeti Sport Gálán – percről percre

A hagyományoknak megfelelően a 2025-ös év legjobb magyar sportolóit díjazzák az Operaházban.

 

 

