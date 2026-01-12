Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az év fogyatékos csapata

2026.01.12. 20:45
A Bácsi Bernát, Jakucs Edina szervátültetett asztaliteniszező vegyes párost választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb fogyatékos csapatának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

A díjat Bácsi Bernát vette át a színpadon párostársa, Jakucs Edina ugyanis kórházi kezelése miatt nem vehet részt a gálán.

„Hatalmas megtiszteltetés nekünk, hogy a kezünkben itt állhatunk ezzel a díjjal. Az előző évben a top 3-ba már sikerült bekerülnünk Edinával, de most először állhatok itt díjazottként. Edina sajnos nem tud itt lenni, mert kórházban van, és remélem, hogy ez az elismerés hozzájárul ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban és teljes mértékben felépüljön. Köszönjük az edzőinknek, az szegedi ATSK egyesületnek és a Magyar Szervátültetett Szövetségnek a segítséget. A családunk támogatását, és a szakembereknek, hogy ránk szavaztak” – mondta Bácsi Bernát, szervátültetett asztaliteniszező. 

