Nemzeti Sport Gála: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az év fogyatékos csapata

A díjat Bácsi Bernát vette át a színpadon párostársa, Jakucs Edina ugyanis kórházi kezelése miatt nem vehet részt a gálán.

„Hatalmas megtiszteltetés nekünk, hogy a kezünkben itt állhatunk ezzel a díjjal. Az előző évben a top 3-ba már sikerült bekerülnünk Edinával, de most először állhatok itt díjazottként. Edina sajnos nem tud itt lenni, mert kórházban van, és remélem, hogy ez az elismerés hozzájárul ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban és teljes mértékben felépüljön. Köszönjük az edzőinknek, az szegedi ATSK egyesületnek és a Magyar Szervátültetett Szövetségnek a segítséget. A családunk támogatását, és a szakembereknek, hogy ránk szavaztak” – mondta Bácsi Bernát, szervátültetett asztaliteniszező.

SPORTGÁLA

68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!