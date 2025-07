1987 után szerzett újra vb-érmet a férfi tőrcsapat!

A legutóbb vb-második kínaiak, valamint a címvédő és olimpiai bajnok japánok elleni siker után a világranglistán második amerikaiaktól kikapott a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely összeállítású együttes, amely a harmadik helyért a franciákkal küzdött meg.

A Párizsban olimpiai bronzérmes, az idei Eb-n második helyezett ellenfél ezúttal összességében nem okozott gondot. A továbbra is remeklő Szemes 5–0-s kezdéssel adta meg az alaphangot, és a magyarok végig vezetve simán nyertek. Ehhez az is kellett, hogy ezúttal nem volt többtusos vereség, Tóth Gergely 6–5-re marad alul Maxime Pautyval szemben, később a helyére beállt Mihályi megnyerte asszóját, is a harmadik körre visszaállt Tóth is hozta a második sajátját. Dósa mindhárom párharcában győzött, így Szemes a záróasszóra 40–26-os vezetésnél ment fel a pástra. Kikapott ugyan 8–5-re Pautytól, de az utolsó ember feladata mindig az, hogy sikeresen lezárja az ütközetet, ez pedig maximálisan sikerült neki.

Magyar férfi tőrcsapat legutóbb 1987-ben szerzett érmet: az Érsek Zsolt, Szekeres Pál, Szelei István, Busa István, Gátai Róbert összetételű válogatott Lausanne-ban a harmadik lett.

Nyilatkozatok:

„Jelen pillanatban nem igazán tűnik még valóságosnak, hogy ezen a világbajnokságon eddig két magyar érem született, s mindkettőt a férfi tőr szállította. Még nem igazán fogtuk fel, mi is történt ezen a csapatversenyen, hogy kiket is győztünk le és hogyan. Kell ehhez még néhány nap” – Szemes Gergő.

„Felejthetetlen nap marad ez számunkra, nem is tudom szavakba önteni, mit érzek. Többet meg nem tudok mondani” – Mihályi Andor.

„Már nagyon vártam arra, hogy ez összejöjjön. Az az igazság, hogy én is, de szerintem a srácok is úgy érezték, hogy ez benne van ebben a napban. Nyertünk a négyért a japánok ellen, és utána arról beszélgettünk, hogy ez nem is olyan katartikus érzés, hiszen tudtuk, hogy meg fogjuk őket verni. Tudtuk, hogy meg tudjuk csinálni, hogy érmet nyerhetünk, mindenki végig magabiztos volt, hittünk a másikban, és itt vagyunk, megcsináltuk!” – Dósa Dániel.

„Megpróbálok publikusan fogalmazni: hihetetlen élmény, hogy bronzérmesek lettünk! Kikaptunk az elődöntőben, de nem foglalkoztunk sokáig vele, mert érmet akartunk szerezni. És hazavisszük ezt az érmet!” – Tóth Gergely.

VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, TBILISZI

FÉRFI TŐR CSAPATVERSENY

Bronzmérkőzés: Magyarország–Franciaország 45:34 (Szemes +3, Tóth G. -1, Dósa +6, Mihályi +3)

Korábban. Nyolcaddöntő: Magyarország–Kína 45:28 (Dósa +7, Mihályi +6, Szemes +4). Negyeddöntő: Magyarország–Japán 45:44 (Mihályi +5, Szemes +2, Dósa –1, Tóth G. –5). Elődöntő: Egyesült Államok–Magyarország 45:39 (Dósa +1, Szemes +5, Tóth G. -5, Mihályi -7)