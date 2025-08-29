Nemzeti Sportrádió

Ötödször rendezték meg a Barca Hungary Cup utánpótlástornát

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.29. 15:25
null
Az U11-es mezőnyben a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia csapata bizonyult a legjobbnak (Fotók: Barca Academy Hungary)
Címkék
Barca Academy Barca Academy Hungary utánpótlás
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Barca Hungary Cup nemzetközi labdarúgó-tornát Csepelen, a Szabadkikötő SE sporttelepén, amely az FC Barcelona Közép-Európai Akadémiájának egyik legkiemelkedőbb eseménye – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott pénteki sajtóközleményből.

Mint a sajtóközleményből kiderült, az idei eseményre nyolc országból – köztük Spanyolországból, Angliából, Törökországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Romániából, Ausztriából és Csehországból – érkeztek csapatok. Több mint 600 fiatal játékos mérte össze tudását négy korosztályban (U9–U12). A torna rangját jelentősen emelte, hogy a nemzetközi mezőnyben olyan neves utánpótláscsapatok is pályára léptek, mint az FC Barcelona és a Middlesbrough.

Szlovákiából a Kassa, a CFT Academy, a Besztercebánya, valamint a Révkomárom képviseltette magát. Ausztriából a Blau Weiss Linz és a Shakhtar-Wien Academy csapatai érkeztek, míg Törökországot az Istanbul Barca Academy képviselte. Szlovéniából a Mura, a Celje, Szlovákiából a Léva vett részt a tornán, Erdélyből pedig a Sepsi OSK csatlakozott a mezőnyhöz.

 

Kiemelt akadémiák, tehetségközpontok és kiváló utánpótlás-nevelő műhelyek is képviseltették magukat a tornán, köztük természetesen a Barca Academy Hungary, amely a szervezőként minden korosztályban pályára lépett. A magyar mezőnyt tovább erősítette a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia (MTK), a Magyar Futball Akadémia (Budapest Honvéd FC), a Vasas Kubala Akadémia, a Videoton FC, a Budafoki LC, a Kecskemét, a Gödöllői SK, a Gyirmót FC Győr, a Szolnoki MÁV FC, az Eger SE, a Nyíregyháza Spartacus FC, az Ikarus BSE, valamint Debrecenből az Olasz Focisuli is. Balassagyarmat SE Palóc Farkasok csapata pedig az idei V. Kocsis Kupa megnyerésével vívta ki a részvételt.

 

A kétnapos torna végén az U9-es és az U10-es korosztályban is a szlovén Mura bizonyult a legerősebbnek. Az U11-es mezőnyben a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia (MTK) fiataljai ünnepelhettek tornagyőzelmet, míg az U12-es korosztályban a Kassa végzett az első helyen. 

 

Barca Academy Barca Academy Hungary utánpótlás
Legfrissebb hírek

Felnőnek a gyerekek – Malonyai Péter publicisztikája

Nemzeti Sport
2025.07.01. 22:52

Barczi Róbert: A cél az, hogy egy fiatal mellett legalább 4-5 magyar legyen a pályán végig az NB I-es bajnokikon

Labdarúgó NB I
2025.01.31. 17:42

Női Barca-kupa Budapesten – jászberényi győzelemmel

Minden más foci
2024.11.11. 09:04

U23-as 3x3-as kosár-vb: veretlenül negyeddöntős a női válogatott Mongóliában

Kosárlabda
2024.09.13. 09:38

A magyar padelesek Európa legjobbjai között versenyeznek

Egyéb csapat
2024.09.07. 16:29

Újabb nemzetközi Barca-tornát rendeznek Budapesten

Minden más foci
2024.08.22. 15:20

Labdarúgás: mit csinálnak Magyarországon a topklubok akadémiái?

Utánpótlássport
2024.02.18. 09:00

A tolószékből már felálltam, és újra van munkám – Kiprich József

Minden más foci
2024.01.26. 20:18
Ezek is érdekelhetik