Ötödször rendezték meg a Barca Hungary Cup utánpótlástornát

Mint a sajtóközleményből kiderült, az idei eseményre nyolc országból – köztük Spanyolországból, Angliából, Törökországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Romániából, Ausztriából és Csehországból – érkeztek csapatok. Több mint 600 fiatal játékos mérte össze tudását négy korosztályban (U9–U12). A torna rangját jelentősen emelte, hogy a nemzetközi mezőnyben olyan neves utánpótláscsapatok is pályára léptek, mint az FC Barcelona és a Middlesbrough.

Szlovákiából a Kassa, a CFT Academy, a Besztercebánya, valamint a Révkomárom képviseltette magát. Ausztriából a Blau Weiss Linz és a Shakhtar-Wien Academy csapatai érkeztek, míg Törökországot az Istanbul Barca Academy képviselte. Szlovéniából a Mura, a Celje, Szlovákiából a Léva vett részt a tornán, Erdélyből pedig a Sepsi OSK csatlakozott a mezőnyhöz.

Kiemelt akadémiák, tehetségközpontok és kiváló utánpótlás-nevelő műhelyek is képviseltették magukat a tornán, köztük természetesen a Barca Academy Hungary, amely a szervezőként minden korosztályban pályára lépett. A magyar mezőnyt tovább erősítette a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia (MTK), a Magyar Futball Akadémia (Budapest Honvéd FC), a Vasas Kubala Akadémia, a Videoton FC, a Budafoki LC, a Kecskemét, a Gödöllői SK, a Gyirmót FC Győr, a Szolnoki MÁV FC, az Eger SE, a Nyíregyháza Spartacus FC, az Ikarus BSE, valamint Debrecenből az Olasz Focisuli is. Balassagyarmat SE Palóc Farkasok csapata pedig az idei V. Kocsis Kupa megnyerésével vívta ki a részvételt.

A kétnapos torna végén az U9-es és az U10-es korosztályban is a szlovén Mura bizonyult a legerősebbnek. Az U11-es mezőnyben a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia (MTK) fiataljai ünnepelhettek tornagyőzelmet, míg az U12-es korosztályban a Kassa végzett az első helyen.