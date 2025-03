A külhoni magyarlakta területeken is magyarul lehet majd nézni a fedett pályás atlétikai vb-t

– Izgalmas újítások jönnek, a határon túli magyarok is hozzáférhetnek bizonyos sportágak magyar közvetítéséhez. Pontosan hogyan?

– Így van, a fedett pályás atlétikai világbajnoksággal kezdve több adás is elérhető lesz a külföldön élő magyaroknak az anyanyelvükön – mondta a Nemzeti Sportnak Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója. – Kis csavar, hogy nem az m4sport.hu-n, hanem az onnan is elérhető Eurovision Sport weboldalon vagy alkalmazáson keresztül, külföldi IP-címekkel. A hazai nézőknek viszont minden változatlan marad, az m4sport.hu-n továbbra is hozzáférhetnek az eddig megszokott tartalmakhoz.

– Ezek szerint nem is csak a környező országokban élő magyaroknak kedvez a fejlesztés, hanem gyakorlatilag bárhonnan elérhető a magyar adás?

– Igen, hiszen a közvetítési jog, amit az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) megszerzett az atlétikai világbajnokságra, az az egész világra kiterjed.

– Hogyan sikerült ezt megszerezni?

– Az EBU tárgyalt a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel, és megállapodtak arról, hogy a következő időszakra övék lesz az egész világon az atlétikai versenyek közvetítési joga. Ezzel párhuzamosan az EBU elkezdte a saját streamingszolgáltatását is felépíteni. Ez egyrészt stratégiailag fontos volt, például már a következő olimpia közvetítésére való készülés is. Másrészt sok sportközvetítési jogot szerzett már a múltban a szervezet, de abban mindenképp előrelépésre volt szükség, hogy a tartalmait egy helyre összpontosítva tudja megmutatni. Azért is volt ez fontos, mert előfordul, hogy a televízióban vagy az m4sport.hu-n mi például egy adott versenynek a végét, döntőjét, kieséses fázisát sugározzuk, ezen a platformon viszont elejétől a végéig elérhetőek a versenyek. A streamingszolgáltatás kialakítása után az újdonság most az, hogy főleg az Európában élőknek lehetőséget teremtsünk arra, hogy hiába élnek, tartózkodnak éppen külföldön, akkor is otthon érezhessék magukat, a hazai közvetítésnek hála. Ez nekem is nagyon fontos volt, hiszen általában a szövetségek országonként értékesítik a közvetítési jogokat, de ha van egy összeurópai megállapodás, és egy helyen elérhető az ukrán, a spanyol vagy bármelyik nyelvű közvetítés, akkor nemcsak a hozzánk érkező külföldiek érik el a tartalmakat az anyanyelvükön, hanem – ami nekünk kulcskérdés – a környező országok magyarjai, felvidékiek, erdélyiek is az otthonukban. Szerintem ez tipikus esete annak, amikor mindenki nyer. A fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság volt a tesztüzemünk, ott minden jól ment, ezért is vagyunk bizakodóak a jövőre nézve.

– Hogyan érhető el a szolgáltatás a felhasználóknak?

– Nagyon egyszerűen, néhány perces regisztrációt követően már nézhetőek is a tartalmak az Eurovision Sport weboldalán vagy alkalmazásában, ráadásul mindez teljesen ingyenes.

– Az atlétikán kívül mely sportágak közvetítési jogait birtokolja az EBU?

– Ami minket, magyarokat leginkább érint, az a vizes sportoké. De például a biatlon, a ló- és néhány kerékpárosverseny joga is az övé. A torna és a kajak-kenu jogairól pedig egyelőre folynak a tárgyalások.

– Ha jól értem, nem egyszeri közvetítésről van szó, hanem egy folyamat elejéről.

– Olyannyira, hogy a szingapúri vizes világbajnokság és a szabadtéri atlétikai vébé is a jövőbeli programok között szerepel. A távolabbi tervünk az, hogy akár a következő téli vagy nyári olimpián tudjuk már sugározni azokat a műsorokat a weben, amelyeknél az EBU a jogtulajdonos. Ez még nem egészen biztos, de ezért dolgozunk, ez a cél.

– A területi korlátozásokat, a geoblokkot felülírja az eurovisonsport.com-on elérhető tartalom?

– A korábban említett közvetítési jogoknál igen.

– Mi vezetett idáig, hogy most sikerült megvalósítani ezt a szolgáltatást?

– A technikai fejlesztés, hiszen a rendszer kialakítása természetesen időt vett igénybe. Partnereket kerestünk, hogy létrejöjjön egy – szerintem kifejezetten korszerű és igényes – streaming platform. A jogi feltételek megteremtése is időt vesz igénybe. Közvetítési szempontból bonyolult szolgáltatás, a végső célunk az, hogy ezek a közvetítések már az m4sport.hu-n beágyazva ott legyenek.