Paraasztalitenisz Eb: tíz magyar Helsingborgban

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) honlapja alapján a kontinensviadalon 37 ország mintegy 270 versenyzője indul az egyéni versenyszámokban. A beszámoló szerint a magyarok felkészülése egész évben intenzív volt, a válogatott Győrben, Veszprémben, Szegeden és Budapesten is összetartáson vett részt. A szakmai munkát Vígh Zsolt szövetségi kapitány irányítja, aki hangsúlyt fektetett a technikai és taktikai elemek fejlesztésére, valamint a nemzetközi versenyhelyzetek gyakorlására.

A küldöttséget a paralimpikonok – Arlóy Zsófia, Szvitacs Alexa, Major Endre, Zborai Gyula és Bereczki Dezső – mellett Kovács Ádám, Kreisz Milán, Mihálffy Kinga, Nyíri-Szabó Lázár és Urlauber Ádám alkotja. Az egyes mellett férfi (Major, Urlauber; Bereczki, Zborai; Kreisz, Kovács), női (Arlóy, Szvitacs) és vegyes párosban is (Nyíri-Szabó, Mihálffy; Zborai, Arlóy; Bereczki, Szvitacs) érdekeltek lesznek a magyarok.