Lábtenisz-világbajnokságot rendeznek Budapesten novemberben

A sportág legrangosabb eseményének a helyszíne a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) Koltai Jenő Sportközpontja lesz november 7. és 10. között – derült ki a rendező magyar szövetség közleményéből.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó színvonalú és emlékezetes világbajnokságot rendezzünk. Hazánkban utoljára 2002-ben járt a sportág krémje, ezért bízunk benne, hogy a mostani torna arra is jó lehetőséget kínál, hogy szélesíteni tudjuk a bázisunkat – idézte a közlemény Csermely Sándort, a hazai szövetség elnökét. – A szervezőmunka már a célegyenesben van, minden feltétel adott ahhoz, hogy minden szempontból kiváló négy napnak lehessünk részesei.”

A vb első napján selejtezőket rendeznek, majd csoportmérkőzésekre, aztán elődöntőkre és finálékra kerül sor. A vb-n egyéniben, párosban és hármasban lépnek pályára a játékosok. A döntőkről élő online közvetítés is lesz.

A magyar játékosok szintén bizonyítani akarnak, s amint azt Pál Tamás szövetségi kapitány elmondta, korábban még egyetlen világesemény előtt sem végeztek el olyan minőségi felkészülést, mint most. Két éve Fodor Ádám egyéni vb-címet nyert, ő most is esélyes az aranyéremre, de párosban és hármasban szintén a dobogós helyezés lehet a cél a hazaiak számára.