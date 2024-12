Szerdán megtört az észak-koreai egyeduralom a súlyemelő-vb-n

Négy nap tarolás után nem észak-koreai sportoló állt összetettben a dobogó felső fokára a manamai világbajnokságon, női 71 és férfi 89 kilóban is ezüstérem jutott nekik. Utóbbi kategóriában Párizs olimpiai bajnoka, a kétszeres vb-győztes bolgár Karlosz Naszar világcsúcsot ért el, 183 kilós szakításával is rekordot döntött, emellett a 222 kilogrammos lökése összetettben is új csúcsot jelentett (405).

A női mezőnyben ugyancsak az idei olimpia bajnok, az amerikai Olivia Reeves győzött, szakításban 120 kilóval a második helyen zárt, a lökésben elért 147 kilogramm viszont elegendő volt az összetett aranyéremhez is (267).

89. FÉRFI ÉS 32. NŐI SÚLYEMELŐ-VILÁGBAJNOKSÁG, MANAMA

Férfiak

89 kg (25 induló)

Világbajnok: Karlosz Naszar (Bulgária) 406 – világrekord (183, 222)

2. Ro Kvang Riol (Észak-Korea) 380 (162, 218)

3. Marin Robu (Moldova) 379 (173, 206)

Nők

71 kg (28 induló)

Vb: Olivia Reeves (Egyesült Államok) 267 (120, 147)

2. Dzsong Csun Hui (Észak-Korea) 262 (116, 146)

3. Jang Csiu-hszia (Kína) 261 (121, 140)