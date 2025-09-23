Nemzeti Sportrádió

Női sportolók a médiában – kutatáselemzés Késely Ajnával

2025.09.23. 18:07
Késely Ajna (Fotó: Árvai Károly)
Késely Ajna junior világ- és Európa-bajnok és felnőtt Európa-bajnok, olimpikon úszónő részvételével rendeznek a női sportolók magyar médiamegjelenéseiről szóló információs napot szeptember 27-én.

Késely Ajna junior világ- és Európa-bajnok és felnőtt Európa-bajnok, olimpikon úszónő részvételével rendezik meg a POWER Erasmus+ Sport-projekt elnevezésű, a női sportolók magyar médiamegjelenéseiről szóló információs napot szeptember 27-én, szombaton 14 órakor a Testnevelési Egyetemen (K2-es épület, Hepp Ferenc-terem).

A The Portrayal of Women Athletes in Sports Media és a Budapest Association for International Sports közös, kétórás eseményén előbb dr. Gál Andrea egyetemi docens ad tudományos áttekintést a női sportolók és a média kapcsolatáról, majd dr. Garamvölgyi Bence mutatja be a POWER-projekt magyarországi kutatási eredményeit. Ezt követően Gy. Szabó Csilla sportújságíró beszélget a háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszónővel a személyes tapasztalatairól.

A magyar nyelvű és ingyenes program végén a látogatók hozzászólhatnak a témához, valamint kérdéseket tehetnek fel a résztvevőknek. Az eseményen való részvételhez szükséges regisztrációs link és bővebb inormációk itt találhatóak.

 

 

