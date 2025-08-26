Öttusa-vb: Koleszár visszalépése, Gáll „brutálfutása” – három magyar elődöntős a férfiaknál Kaunasban

Nélküle négyen maradtak a magyar férfiak a vb nyitónapján, a selejtezőben – 95 tagú volt a mezőnyük, melyet három csoportra bontottak, alapesetben az első 12 helyezettek jutottak az elődöntőbe azzal a szabály szerinti kitétellel, hogy egy országból legfeljebb négyen léphettek tovább. A mieink közül az A-csoportban Bőhm Csaba és Tamás Botond kapott helyet, Koleszár Gáll András mellől esett ki a B-csoportból, a C jelűben pedig Szép Balázs versenyzett. A 31 résztvevős A-csoport más sorrendben teljesítette az első három számot, mint vele párhuzamosan az egyaránt 32-es létszámú B és C, míg a nap végére maradt a kombinált szám, melyet délután egymást követve tudtak le.

Az A-sok délelőtt körvívással kezdtek, melyben Bőhm plusz kettes mérleggel zárt (16–14), míg Tamás nullszaldóval (15–15). Amint végeztek a vívópáston, bejöttek az arénába az akadálypályát teljesíteni (a három csoport közül utoljára). Bár Bőhm 31.17-es ideje a 14. helyet jelentette a számban (elég sűrű volt a mezőny, az ötödiket és a 15.-ket csupán két és fél másodperc választotta el), a láthatóan jó formában lévő, azonban az OCR-ben versenykörülmények között még mindig kevéssé tapasztalt vb-címvédő szemre kifejezetten lendületesen futott és mászott. Tamás Botond sajnos a pálya elején lévő billenő létráknál kétszer is rontott, ezzel nullázott, és a továbbjutási esélyei is odalettek. Aztán a 200 méteres gyorsúszásban Bőhm gyors időt tempózott, 2:05.32-jénél csak a 2023-as Európa-bajnok olasz Giorgio Malan úszott még jobbat – majdnem két másodperccel (2:03.40), de a Kőbánya SC sportolójának úszóteljesítményét ismerve ez még nem a plafon. Tamás a tisztes helytállás jegyében szintén odatette magát egy negyedik idővel (2:06.23). Bőhm három szám után az előkelő hetedik helyet foglalta el, viszonylag kényelmes, 22 másodperces fórral az első kieső helyen álló előtt.

A B-csoportnak először az akadályoknál volt jelenése délelőtt. Gáll András 34.62-es idejében maradt egy kicsi (a pálya végi mászófalnak kissé rossz szögben futott neki, így elég nehezen nyomta csak fel magát), 19. lett a számban, de véteni nem vétett. 2:08.10-es úszóidejével nyolcadik volt a medencében, a mínusz nyolcas körvívás (11–19) viszont visszavetette a szintén nem teljesen egészséges U24-es Európa-bajnokot, aki a 23. helyről várhatta a folytatást – bár a 44 másodperc hátrány a továbbjutástól nem volt kevés, de nem is tűnt leküzdhetetlennek a kombinált számban rendre extrát nyújtó Gállnak.

A C-csoport küzdelmei délben szintén az akadályoknál startoltak el. Szép Balázs ugyancsak nem rontott, de 36.25-tel közepes, 20. helyet érő időt futott – itt szerepelt az OCR-ben híresen jó egyiptomi Mohamed el-Askar is, aki a teljes férfimezőny legjobbját tudta 21.10-zel. Úszásban viszont már alaposan belehúzott a tavalyi vb-ezüstérmes, 2:06.28-cal a nyolcadik időt úszta, a rangsoroló vívásban pedig plusz egyes mérleget ért el. A 16. helyről rajtolt, de mindössze 11 másodpercet kellett ledolgoznia.

A kombinált szám mindhárom csoportban jól alakult a mieinknek. Bőhm Csabának ugyan a lövészet kevésbé sikerült, ám a futam során szinte végig az ötödik-hatodik helyen haladt, csak a végén eresztett ki, és ért be a célba nagyjából egyszerre majdnem az összes többi továbbjutóval. A nap egyik legnagyobb laser runja egyértelműen Gáll Andrásé, aki kiváló lövészetének is köszönhetően fokozatosan lépett egyre feljebb, 10:07-tel messze a legjobb kombiidőt teljesítette, és a végén egy másodperccel csak, de megelőzte a már kieső Bugra Ünalt, és beért 12.-ként – ledolgozta tehát 44 másodperces hendikepjét. A másfél percen kívül kerülőkkel tömbösítve rajtoló Szép hamar a boly elejére került, szintén remekül lőtt, és simán továbbjutott kilencedikként.

A nap zárásaként megtartották a megnyitóünnepséget, amelyen táncosokkal és zenekari kísérettel felvonultatták az összes résztvevő csapat zászlóját, és amelynek végén Rob Stull, a Nemzetközi Öttusaszövetség elnöke köszöntötte a sportolókat, a nézőket, majd hivatalosan is megnyitotta a vb-t.

Szerdán a női versenyzők selejtezőjével folytatódik a viadal, köztük Bauer Blankával, Erdős Ritával, Eszes Noémivel, Guzi Blankával és Mészáros Emmával.

VÉLEMÉNYEK Bőhm Csaba, világbajnoki címvédő öttusázó: – Nem győzött meg annyira ez a nap, sokkal többet vártam volna magamtól. Kell még a versenyrutin, ezt nézve nem túl ideális egy világbajnokságon visszacsöppenni a versenyzésbe fél év kihagyás után. A vívásomon ez megmutatkozott, nem voltam mentálisan elég éles. A fizikai számaim úgy-ahogy rendben voltak, a lövészettel ugyanakkor meggyűlt a bajom, csak egy sorozatomat éreztem jónak. Az OCR-időmnek viszont kifejezetten örülök. Szép Balázs, vb-ezüstérmes öttusázó: – Nagyon jól éreztem magam ezen a napon, talán ebben az évben először éreztem magam ilyen jól versenyen. Nagyjából minden számmal elégedett vagyok, kivéve a vívással: akadozva indult, majd mélyrepülésbe kezdtem a közepén, a végén szépen visszahoztam. De a többi számomnak nagyon örültem, majdnem egyéni csúcsot úsztam. A lövészetemre ráfeküdtünk az elmúlt hetekben, mert gyengén sikerült a legutóbbi versenyeken, ám most ez a szám is összejött – igen elégedett vagyok!

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KAUNAS

FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Jonas Kalaminskas (litván) 1511 pont – továbbjutott

…9. Bőhm Csaba 1508 – tj.

…30. Tamás Botond 1174 – kiesett

B-csoport

1. Mohanad Saban (egyiptomi) 1552 – tj.

…12. Gáll András 1509 – tj.

Koleszár Mihály visszalépett

C-csoport

1. Mohamed el-Askar (egyiptomi) 1547 – tj.

…9. Szép Balázs 1523