Kékszalag: minden eddiginél közelebb viszik a versenyt a nézőkhöz

Balatonfüreden tartotta meg a Magyar Telekom a sajtótájékoztatóját, amelyen az újságíróknak szervezett regatta segítségével szemléltették a Kékszalag vitorlásverseny technikai hátterét, például a cég általa biztosított streaming szolgáltatást.

Az élő közvetítés révén a vitorlásverseny élménye minden eddiginél közelebb kerül a nézőkhöz, akár a helyszínen, akár otthonról, okos eszközükkel követik az eseményeket, amelyet valós idejű, interaktív, többkamerás közvetítés és fejlett hajókövető rendszer emel új szintre. Idén ráadásul öt versenyhajóra onboard kamerát is felszerelnek, amelyek élő bejelentkezésre is lehetőséget adnak. Az ún. Campus-hálózat pedig lehetővé teszi, hogy a képek és adatok folyamatosan, megszakítás nélkül érkezzenek a tó teljes területéről a balatonfüredi közvetítő stúdióba.

„A vitorlázás, különösen a Kékszalag, tradicionálisan technikai sport, ezért is fontos számunkra, hogy a technológiai megoldások hozzájáruljanak a verseny színvonalának emeléséhez. Forradalmi újítás volt, hogy tavaly először tettük lehetővé a hajók valós idejű nyomon követését, idén pedig már a nézők is részeseivé válhatnak az interaktív élménynek. Ezek a megoldások nemcsak a versenyzők feladatát könnyítik meg, hanem a vitorlázást is közelebb hozzák a közönséghez, hiszen a közvetítések révén sokkal több ember követheti belülről, szinte a hajók fedélzetéről a Kékszalag izgalmait” – mondta Holczhauser András, a versenyt szervező Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

Július 5-én a Fehér Szalag GeneralCom Nagydíjjal veszi kezdetét a Kékszalag Fesztivál, a magyar vitorlázás egyhetes ünnepe, amely csúcspontja a július 10-én rajtoló 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye a kekszalag.hu oldalon és Telekom Live YouTube csatornáján követhető élőben.