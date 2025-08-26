A Bajnokok Ligája négyes döntőjéről álmodik az FTC női kézilabdázóinak sztáredzője, Jesper Jensen

„Nehéz döntés volt. De huszonnyolc éve voltam a dán ligában játékosként, majd edzőként, és úgy éreztem, itt az ideje kipróbálni valami újat – magyarázta a váltás okait Jesper Jensen, a Ferencváros vezetőedzője az EHF honlapjának adott interjújában. – Többet akartam megtudni magamról, és többet akartam tanulni a kézilabdáról. Amikor jött a lehetőség a Ferencvárostól, úgy éreztem, túl izgalmas ahhoz, hogy elengedjem.”

Mint elmondta, nagyon jól érzi magát új klubjánál, amely kiváló feltételeket biztosít a munkához: „Szakmailag talán még jobb is minden, mint amire számítottam. A klub nagyon szervezett, strukturált, profi, ugyanakkor nagyon kedves velem és a családommal is. A játékosok nyitottak, lelkesen várják, hogy tegyenek egy lépést előre és egy másik szintre lépjenek.”

A személyes nehézségeiről is beszélt az interjúban: „Huszonkilenc éve élek a feleségemmel, így kicsit szokatlan, hogy hirtelen egyedül vagyok egy budapesti lakásban. De rendben vagyunk. Alkalmazkodom és boldog vagyok, amikor itt lehetek. A gondolkodásmódomban mindez természetesen igényel némi elfogadást és alkalmazkodást, a dolgok azonban jól mennek.”

„Úgy vélem, a csapat már most is nagyon jó kvalitásokkal rendelkezik – tért át együttesének erősségeire és a keretben történt változásokra a szakember. – Fontos volt számomra, hogy tiszteletben tartsam a sok év alatt felépített csapatot. Nem azért jöttem, hogy az első évemben megszabaduljak hét játékostól és hozzak hét újat. Szeretek azzal dolgozni, aki éppen van, és megpróbálni a legtöbbet kihozni a keretből. A Bajnokok Ligája final fourról álmodozunk, és célul is tűztük ezt ki, de majd meglátjuk, milyen gyorsan haladunk előre.” Kiemelte, a két új szerzeményt, Vilde Ingstadot és Mette Tranborgot is világklasszis kézilabdázónak tartja.

A BL-csoportkörről azt mondta, csapata célja lehetőség szerint a csoportelsőség megszerzése, mert ez lehet az első nagy lépés a négyes döntőhöz. Az interjú második felében aztán beszélt arról, hogy a mérce nagyon magasan van, hiszen a szurkolók azt szeretnék, ha a gárda a bajnokságot, a Magyar Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerné, ezt azonban nem lesz egyszerű megvalósítani: „Ezt várják a szurkolók, és ezért is vagyunk itt. Személy szerint én nem tűzök ki célokat. Szeretek keményen dolgozni a pályán, a legtöbbet kihozni a játékosokból és jó hangulatot teremteni. Amikor mindezek megtörténnek, jönnek majd a győzelmek is.”

A dán szakember végül úgy fogalmazott: nem nyomásként éli meg az előtte álló kihívásokat, hanem inspirációként, mert mint mondta: „Szerintem ez a kézilabda szépségének a velejárója. Miért töltünk el húsz évet játékkal, szenvedéssel és áldozatokkal? Az érzelmek miatt. És belőlük a szurkolók biztosan rengeteget fognak adni nekünk.”