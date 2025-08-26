Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: elszakadt Juhász Gréta térdszalagja

Vágólapra másolva!
2025.08.26. 16:17
null
Juhász Grétára (piros mezben) hosszú kihagyás vár (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
sérülés Juhász Gréta magyar női kézilabda-válogatott Váci NKSE
Térdszalagszakadás miatt várhatóan az egész szezonra elveszítette az Európa-bajnoki bronzérmes Juhász Grétát a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE.

Feltehetően az egész idényt kihagyja a Váci NKSE kézilabdázója, Juhász Gréta. A 21-szeres válogatott balátlövő pénteken, az MTK elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg súlyosan, s csak Horváth Roland vezetőedző karjaiban tudta elhagyni a pályát. A diagnózist kedden a klub honlapján hozták nyilvánosságra.

Horváth kedden az MTI-nek elmondta: Juhásznak támadásban is fontos szerepe volt, védekezésben pedig abszolút alappillérnek számított. Hozzátette: jó lenne, ha tudnának igazolni valakit a posztjára, de egyelőre abban kell gondolkodnia, hogy házon belül oldják meg a helyettesítését – az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca, valamint Kövér Luca révén –, hiszen másfél hét múlva kezdődik számukra a bajnokság.

Hozzátette: „szakmailag elég nagy éket ütött belé” egyik kulcsjátékosának kiesése az idény rajtja előtt, de edzői pályafutása során már jó néhány ilyen helyzetet meg kellett oldania.

„Összességében jól sikerült a felkészülésünk, de Gréta sérülése átszabta a terveinket, és gyorsan alkotnunk kell valamit, hogy a feladatait meg tudja oldani valaki” – magyarázta.

 

sérülés Juhász Gréta magyar női kézilabda-válogatott Váci NKSE
Legfrissebb hírek

„Nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek” – elnézést kért a brutális belépője után kiállított csákvári játékos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 14:28

Női kézilabda: az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta

Kézilabda
2025.08.22. 09:13

Hetekre kidőlt a Liverpool sztárigazolása – Szoboszlai jobbhátvéd lesz a Newcastle ellen?

Angol labdarúgás
2025.08.21. 18:23

Kihagyja a bajnoki rajtot a Milan sztárja

Olasz labdarúgás
2025.08.19. 15:24

Lukaku hosszú időre kidőlt, csatárt keres a Napoli

Olasz labdarúgás
2025.08.18. 14:45

„Nem öröm, de nem is tragédia” – Golovin Vlagyimir a nyári utánpótlás-világversenyekről

Kézilabda
2025.08.13. 16:49

Julien Alfred megsérült, nem tudni, ott lesz-e a vb-n

Atlétika
2025.08.13. 13:01

La Liga: nagy csapás a Betisnek, hosszú időre kidőlt a játékmester

Spanyol labdarúgás
2025.08.10. 19:17
Ezek is érdekelhetik