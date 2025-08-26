Albek Anna: El kell fogadnom, hogy ez egy tanulófázis

Vámos Petra mellett Albek Anna is a Metz kézilabdacsapatát erősíti a 2025–2026-os idénytől, és a jobbátlövő a Nemzeti Sportrádió kérdésére megosztotta az első benyomásait.

„Nagyon aranyosan fogadtak, mindenki közvetlen volt, mintha már tavaly is itt lettem volna. Amikor jöttem hazafelé, nagyon pozitív érzéseim voltak az első nap után, tudtam, hogy itt jól fogom érezni magam.”

Beszélt Vámos Petráról is, aki sokat segített neki a beilleszkedésben, ráadásul kiemelte, hogy korábban is remek viszonyban voltak.

„Tíz éve ismerjük egymást, jó barátnők vagyunk. Ő már egy éve itt van, vannak tapasztalatai az itteni viszonyokról. Ráadásul megnyugvás, hogy ott van mellettem irányító poszton.”

Albek kiemelte, hogy minden edzésen rengeteg infót kapnak, ez néha le is fárasztja őt fejben.

„Viszont türelmesnek kell lennem magammal, el kell fogadnom, hogy ez a tanulófázis, és hogy nem minden jön úgy össze, ahogy elképzelem. Itt nem lehet félvállról venni egyetlen edzést sem, ez a mentalitás nagyon tetszik, mert én is így gondolkodom.”

És hogy milyen lesz az átalakuló Metz?

„Nehéz erre válaszolni, ám a felkészülési meccseken már lehetett látni az előrelépést. A Metz minden idényt kicsit bizonytalanul kezd, vagy inkább mondjuk úgy, hogy nem a csúcsformájában, idén is van hová fejlődni. De jó dolgok sülhetnek ki ebből, itt hozzá vannak szokva ahhoz, hogy új csapatot kell építeni.”

Albek beszélt a saját szerepéről is.

„Védekezésben nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani, hogy hármasban is számíthassanak rám. Az előző két mérkőzésen kettes védőt játszottam, ami szokatlan, mert korábban sosem szerepeltem ezen a poszton. Ez is egy kihívás, amit meg kell oldanom. De a feladatom nem mindig ugyanaz, mert nincsenek fix elvek, rugalmasnak kell lenne ebben a pozícióban is.”

A beszélgetés végén a 23 éves játékos arról is beszélt, hogy fel kell vennie a tempót, mert nem egy BL-csapattól érkezett, viszont a sok edzésnek köszönhetően sokat fejlődhet.