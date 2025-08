A hazai atlétika krémje is indul a Gyulai István Memorialon

Igazi sztárok sora lép majd pályára augusztus 12-én a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban a 15. Gyulai Memorialon, itt lesz többek között a világ talán jelenlegi legjobb atlétája, a svédek olimpiai és világbajnok rúdugrója, Armand Duplantis, a 400 gáton olimpiai és világbajnok holland Femke Bol, valamint a kalapácsvetők világbajnoka, Ethan Katzberg is. Mellettük azonban számtalan hazai kiválóságnak is szurkolhatnak majd a kilátogatók, mint a Nemzeti Sportrádió műsorából kiderült, a nemzetközi programban több mint harminc hazai atléta vehet részt.

Többek között ott lesz a 400-on világ idei legjobbját futó Molnár Attila, a 100 gáton az országos bajnokságon egyaránt remek időt futó Kozák Luca és Tóth Anna, olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, Halász Bence, 100 méter síkon Takács Boglárka, a rúdugróknál országos csúcsot ugró Böndör Márton.

„Négyszázon Molnár Attila és Enyingi Patrik indul, nyolcszázon két magyar lesz, Huller Dániel és Kubasi János, háromezer méteren Szögi István és Palkovits István áll rajthoz. Száztíz gáton a magyar bajnokságon első és második Eszes Dániel és Szeles Bálint, magasugrásban a szintén friss magyar bajnok Török Gergely, rúdugrásban Böndör Márton, súlylökésban Fekete István. Kalapácsvetésben jó sokan lesznek a mieink, mert Halász Bence mellett indul a Bence korosztályos csúcsait sorra döntő Szabados Ármin, Rába Dániel, Varga Donát és Czeller Gábor is. Nőknél százon Takács Boglárka, kétszázon Sulyán Alexa, négyszáz méteren a magyar bajnok Molnár Janka, 1500 méteren tempófutó szerepkörében Kéri Bianka áll rajthoz. Száz gáton Kozák Luca és Tóth Anna mellett Répási Petra is rajthoz áll. Négyszáz gáton az Universiadén most érmes Mátó Sára, rúdugrásban Klekner Hanga, távolban pedig a magyar bajnokság első két helyezettje Bánhidi-Farkas Petra és Lesti Diana indul a Gyulai Memorialon augusztus 12-én” – ismertette a magyar indulók névsorát Spiriev Attila, a verseny sportigazgatója.

