Schmidt Ádám: A sportegyesületek a versenysporton túl is foglalkozzanak honfitársainkkal

Schmidt Ádám a beszélgetés elején a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetnek hétfőn a sportegyesületek részére főállású sportszervezők alkalmazására kiírt pályázatáról beszélt, aminek célja, hogy szakemberek segítségével minél többen ismerjék meg az egyesületek nyújtotta sportolási lehetőségeket, és ezáltal minél többeknek váljon életük részévé a rendszeres testmozgás.

„Gyakorló édesapaként is tapasztaltam azt, hogy szülők, nagyszülők, testvérek, akik viszik a kisebbik rokont edzésre, ők megvárják a gyereket az edzés végéig és azt követően viszik haza. Ennek apropóján is gondolkodtunk azon, hogy a sportegyesületek a versenysporton túl is foglalkozzanak honfitársainkkal. Részben ezért és részben azért, hogy a sportegyesületeknél, ahol megvan a kellő infrastruktúra és megvan a szaktudás, ott az infrastruktúrát ne csak a versenysportolók használják, hanem a közösségi sport célját is kielégítsék” – fogalmazott az államtitkár. – „Több mint 180 millió forintra pályázhatnak a sportegyesületek, abból a célból, hogy felvegyenek olyan szakembereket, akiknek az lenne a feladata, hogy az egyesületekbe betérő, gyermekeket elkísérő hozzátartozókat aktivitásra hívják.”

A politikus mindezt kiegészítette azzal, hogy ezeknek a szakembereknek a faladata a gyerekeket kísérők sportra ösztönzése mellett az is, hogy az egyesületek környékének lakóit, a helyi iskolák diákjait, dolgozóit és a cégek alkalmazottait is megszólítsák és meg kell szervezzék számukra a rendszeres testmozgást.

„Bízom benne, hogy ezzel is el tudunk jutni minél több emberhez és el tudjuk érni, hogy sportoljanak” – jegyezte meg az államtitkár. A műsorban elhangzott, hogy a pályázat beadási határideje május 19. éjfél. Schmidt Ádám a keddi Magyar Sport Napjáról is beszélt, hangsúlyozva, hogy idén kettős jubileumot teszi különlegessé ezt a napot, ugyanis a magyar sport - a Magyar Atlétikai Club 1875-ös megalapítása és az első nemzetközi hazai sportesemény rendezése kapcsán - 150 éves évfordulóját ünnepli, míg a Magyar Sport Napjára 25. alkalommal kerül sor. Az államtitkárság ezen a napon tartja immár hagyományos sportvezetői tájékoztatóját, illetve a korábbi 24 évhez hasonlóan most is kitüntetik a sportvilág szereplőit.

„Díjazunk olyan sportszakembereket is, akikre azt gondolom, hogy nem kellő figyelem összpontosul, mint például a kvázi a háttérben dolgozó masszőrökre, a háttérben dolgozó dietetikusokra és egyéb sportszakemberekre” – hangsúlyozta az államtitkár, aki kiemelte, hogy a Puskás Arénában sorra kerülő ünnepségen ezúttal már egy megújult emléktárgyat kapnak majd a díjazottak, amely Zsabokorszky Lili alkotása.

Schmidt Ádám a közelmúltban a labdarúgás vezetőivel is egyeztetett, ennek kapcsán pedig azon túl, hogy méltatta a hazai futball elmúlt 15 évben mutatott fejlődését, azt hangsúlyozta, hogy az állami sportirányításnak fontos feladatai vannak. Mint mondta, ha az állam működtet egy „nagyon komoly akadémiai rendszert”, akkor annak szeretné látni az eredményét, látni, hogy az úgynevezett beválás miként történik meg, azaz az akadémián képzett fiatalok, hogyan tudnak eljutni az NB I-be, majd külföldre. A politikus elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek ennek érdekében a szövetséggel és az említett találkozón az akadémiák vezetőinek lehetőségük volt beszélni a problémákról, a lehetőségekről és arról, hogy szerintük a sikerhez milyen út vezet. Az államtitkár jelezte, ezek a megbeszélések folytatódni fognak és amikor kialakul egy konszenzus a megoldásról, akkor az kerül be az államtitkárság programjába. A műsor végén Schmidt Ádám beszélt arról, hogy a sportoló nemzet program részeként a jövőben több városba is ellátogatnak majd és sportolókkal, illetve helyi kiválóságok közösen hívják fel a figyelmet a sport fontosságára - elsőként pénteken Tiszafüreden.