Asztalitenisz-vb: minicsapat szerény reményekkel

Sporttörténelmi pillanat – ezt az esetek többségében valami különleges, pozitív töltetű eseménnyel kapcsolatban írjuk, ám most sajnos ennek éppen az ellenkezője igaz: az asztalitenisz-világbajnokságok 1926 óta íródó történetében még sohasem fordult elő, hogy férfi egyesben (ebben a számban amúgy a vb-ken 10 aranyat, 12 ezüstöt és 17 bronzot szereztünk…) ne legyen magyar induló, egészen mostanáig. Pontosabban egyszer, 1939-ben történt már ilyen, de akkor a mieink a közelgő második világháború árnyékában nem is neveztek a kairói tornára, szóval ezt ne tekintsük precedensnek, ellentétben a szombaton rajtoló dohai világbajnoksággal, amelyen férfi egyesben és vegyes párosban sem lesz magyar résztvevő. Ez már önmagában is kellemetlen, de fokozható, ugyanis arra sem volt még példa, hogy a magyar küldöttség mindössze két játékosból áll, márpedig most ez a helyzet, a rutinos, 40 éves Póta Georgina, valamint a 18 esztendős Lei Balázs alkotja a csapatot.

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy míg korábban elég volt csak nevezni, 2021 óta új szisztémát vezetett be a nemzetközi szövetség, amelynek leegyszerűsítve az a lényege, hogy a világranglistáról lehet kvalifikálni. Persze ez még nem lenne kizáró ok, de úgy valóban nem könnyű kvótát szerezni, hogy a férfiaknál csupán egy játékosunk, András Csaba (133.) van a top 200-ban, a nőknél pedig a 109. Pótán kívül senki sincs az 500-ban…

A Dohában asztalhoz álló két magyar három számban szerepel, Póta egyesben, valamint a luxemburgi Sarah De Nutte oldalán párosban, míg Lei a szlovákiai Árpás Sámuellel ugyancsak párosban. Lei pályafutása első felnőtt-világbajnokságára készül, s bizakodva várja a rajtot.

FÉRFIAK

Egyes: Fan Csen-tung (kínai)

Páros: Fan Csen-tung, Vang Csü-csin (kínai)

NŐK

Egyes: Szun Jing-sa (kínai)

Páros: Csen Meng, Vang Ji-ti (kínai) Vegyes páros: Vang Csü-csin, Szun Jing-sa (kínai) A címvédők

„Árpással már korábban, a korosztályos versenyeken is együtt szerepeltünk, ismerjük egymást. Ő inkább biztonsági játékra törekszik, én bevállalósabb vagyok, de az asztalnál ez nem gond, általában hatékonyak vagyunk. A hatvannégyes főtáblán brazil páros ellen kezdünk, jó lenne győzelemmel bemutatkozni.”

A feladat nem könnyű, hiszen a Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro kettőst a 13. helyen emelték ki, a dél-amerikaiakat az aktuális világranglistán a 16., míg Leiéket a 162. helyen jegyzik. Persze ezek csak számok, jó játékkal, bravúrral bármikor felülírhatóak, s a magyar, szlovák duónak akadt már néhány olyan eredménye, ami alapján ebben is bízhatunk.

A pályafutása huszadik világbajnoksága előtt álló Pótának nem volt szerencséje a sorsolásnál, hiszen a világranglista-53. észak-koreai Kim Kum Jong jóval erősebb annál, amit a helyezése sejtet, pedig már az alapján is esélyesebbnek számítana.

„ Az észak-koreaiak alig-alig szerepelnek nemzetközi versenyen, emiatt ranglistapontokat sem nagyon gyűjtenek, szóval az ő esetükben sohasem tekinthető reálisnak az éppen aktuális helyezés” – mondta kétszeres Európa-bajnokunk. Hogy ez mennyire így van, érdemes megemlíteni, hogy a 23 éves, balkezes Kim a tavalyi párizsi olimpián vegyes párosban ezüstérmes volt, s ugyancsak 2024-ben egyesben Ázsia-bajnoki címet szerzett. Pótának a Sarah De Nuttéval alkotott párosa viszont joggal bizakodhat a jó rajtban, hiszen a főtábla első körében a szlovén Ana Tofant, Sara Tokic duó legyőzése nem tűnik megoldhatatlan feladatnak.

Magyar szemmel ennél távolabbra egyelőre nem érdemes tekinteni, de ha a nagyobb képet nézzük, az mindenképpen érdekes lehet, sőt, az egész torna fő kérdése, hogy a két évvel ezelőtti teljes kínai tarolás után most meglepheti-e bárki a sportág nagyhatalmát. Nos, az a jó hír, hogy különösen a férfiaknál a franciák és a svédek jóvoltából vannak erre utaló jelek – talán a sportág szempontjából sem lenne baj, ha Európa ismét helyet kapna a győztesek asztalánál.