Formula–E: megérkezett az eső Monacóba, drámai végjátékot hozott az időmérő

Az A-csoportból Nyck de Vries, António Félix da Costa, a vb-éllovas Rowland, valamint Dan Ticktum menetelt tovább, míg a Sam Bird autótörése, illetve a korlátjavítás okán piros zászlós szakaszt is hozó B-csoport küzdelme Sébasetien Buemi elsőségével zárult, a svájcit Jean-Éric Vergne, Stoffel Vandoorne és Maximilian Günther követett a sorban, ami azt jelentette, hogy a szombati pole pozíciós, Taylor Barnard, illetve a harmadik edzés leggyorsabbja, Evans már a csoportkörben búcsúzott.

A negyeddöntő Rowland és Da Costa csatájával vette kezdetét, majd De Vries és Ticktum hajtott pályára. Előbbi összecsapásból a bajnoki éllovas, míg az utóbbiból a holland került ki győztesen, miután a brit rontott a Nouvelle-sikánnál. Őket Vergne és Vandoorne, majd Günther és Buemi követte a sorban, de egyik párharc sem hozott kiélezett harcot: az előbbiben hét és fél tized, míg az utóbbiban közel hét döntött a DS Penske-versenyző javára, így az egyik ág házi csatát hozott, miközben megérkezett az eső is Monte-Carlóba.

Az elődöntőben először Rowland és De Vries küzdött meg egymással és az elemekkel is, egyaránt rontottak a gyors körükön, de végül a vb-éllovas több mint két másodperc előnnyel biztosította a helyét a döntőben. Utánik a két DS-Penske érkezett, Vergne és Günther keze is meginogott vizes körülmények között, előbbi ráadásul a falat is eltalálta, és végül mindkettejük körét törölték is a pályahatárok megszegése miatt, így automatikusan Rowland szerezte meg a pole pozíciót!

A brit ennek értelmében 37 pontra növelte az előnyét az összetettben, és az élről várhatja a piros lámpák kialvását a vasárnap délutáni futamon, míg mellőle De Vries rugaszkodhat el. A második sorból Günther és Vergne támadhat, majd Vandoorne, Da Costa, Ticktum, Buemi, Zane Maloney és a címvédő Pascal Wehrlein zárja az első tízes sorát.

Folytatás 15 óra 5 perckor a versennyel.