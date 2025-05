Formula–E: Rowland sikerével zárult az első monacói verseny

Taylor Barnarddal egy év alatt nagyot fordult a világ, tavaly Monacóban mutatkozott be a Formula–E-ben, s az idén ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a hercegségbeli helyszínen. A McLaren-versenyző mellől az időmérő döntő szakaszában falazó vb-éllovas Oliver Rowland rugaszkodhatott el, míg a második sorban Dan Ticktum és Nyck de Vries foglalhatott helyet. Az ötödik Pascal Wehrlein lett, míg a tavalyi monacói futamon győzedelmeskedő Mitch Evans a nyolcadik helyről vághatott neki a szombati futamnak.

Barnard jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögé Rowland sorolt be, míg a harmadik helyért Ticktum és De Vries csapott össze, a párharcból a holland került ki győztesen, aminek révén előrelépett a harmadik pozícióba, míg az első ötös sorát Wehrlein zárta. A csata rendkívül szoros volt az élen, a vb-éllovas tapadt a McLarenre, és folyamatos nyomást helyezett az ellenfelére, de közben hátrafelé is kellett figyelnie, hiszen De Vries ott volt a nyomában – az első hármast az ötödik körben is kevesebb mint egy másodperc választotta el egymástól, s a helyzet a következő körökben sem változott.

Ticktum ugyanakkor megunta a vonatozást, és megpróbálta visszaelőzni De Vriest, a manőver ugyanakkor nem sikerült, és a britnek a menekülőutat kellett használnia, amivel több pozíciót is vesztett, és csak nyolcadikként sorolt vissza. A Cupra kiro versenyzője arra panaszkodott, hogy riválisa nem hagyott neki elég helyet, míg hátrébb António Félix de Costa bosszankodhatott, igaz, teljesen más okból. A portugál két ellenfelével csatázott, de nem volt elég hely a kanyarban, így a falban kötött ki a Porschéval. Az eset miatt először dupla, majd egész pályás sárga zászlós jelzés lépett érvénybe, ami konzerválta a sorrendet.

A korlátozásnak a 11. körben lett vége, és ekkor többen is ellőtték a támadó módot, miközben Rowland keményen kezdte támadni Barnardot. A brit pilóta első próbálkozását még visszaverte a mclarenes, ám a következő körben helycsere történt az élen, miközben a harmadik helyre Jake Dennis lépett előre. A csatározásnak rövid időre újabb teljes pályás sárga zászlós jelzés parancsolt megálljt, miután Evans alatt megadta magát az autó. Az újabb korlátozás után az élre álló Rowland is aktiválta a támadó üzemmódot, aminek nyomán Barnard visszaállt az élre, ám nem maradt ott sokáig, hiszen az elsők között ment ki a bokszba energiát tölteni.

A britet a következő körökben a többiek is követték a bokszba, miközben egyre többen használták el a támadó módot is, ami eléggé átrendezte a sorrendet, és folyamatosan változott az élen álló személye is. A 24. körben Barnard versenye borzasztó fordulatot vett, miután a Wehrlein elleni harcban a eltalálta a falat. Bár a brit folytatni tudta, a tizenhetedik helyre esett vissza, miközben a vezetést Edoardo Mortara vette át. Sokáig ugyanakkor nem foglalhatta el az első helyet, s egészen az ötödik helyre esett hátra. Az élre Rowland állt, mögötte De Vries és Dennis kezdte meg az véghajrát az első három pozícióban, miközben a versenyirányítás közölte, hogy utóbbinak 5 másodperces időbüntetést ad, mert túl gyorsan ment a sárga zászlós jelzés alatt.

A korlátozások miatt egy körrel meghosszabbított futamon a folytatásban már nem változott a helyzet az élen: Rowland több mint 2 másodperccel szelte át De Vries előtt a célvonalat, s aratott győzelmet az első hercegségbeli futamon. Dennis a szankció után is megtarthatta a harmadik helyet, hiszen elegendő előnyt épített ki Mortara előtt, az ötödik Nico Müller lett, majd Wehrlein, Ticktum, Frijns, Stoffel Vandoorne és Maximilan Günther zárta az első tízest.

Rowland a sikerével 34 pontra növelte az előnyét az összetettben a második Wehlrein előtt, míg a harmadik Da Costa lemaradása további hat pont.

Folytatás vasárnap 10 óra 40 perckor a második időmérővel.