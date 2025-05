Asztalitenisz-vb: Póta Georgina csak megszorítani tudta az Ázsia-bajnokot

Miután Póta Georgina győzelemmel mutatkozott be a Dohában zajló egyéni világbajnokságon – a luxemburgi Sarah De Nuttéval alkotott párosa még szombaton 3:2-re győzött a szlovén Ana Tofant, Sara Tokic kettős ellen – vasárnap délelőtt egyesben is asztalhoz szólították. Fortuna itt nem volt kétszeres Európa-bajnokunk mellett, ugyanis az észak-koreai Kim Kum Jongot „dobta” ellenfélül a főtábla első fordulójában. Igaz, az ázsiai játékos „csak” az 53. az aktuális világranglistán, de kizárólag azért, mert az észak-koreaiak alig szerepelnek nemzetközi versenyen, így ranglistapontokat sem tudnak gyűjteni, Kimnek a valós tudása alapján ennél sokkal előrébb lenne a helye. Így hát a helyezésnél sokkal többet árul el a játékerejéről három tavalyi eredménye: a párizsi olimpián vegyes párosban ezüstérmes volt, egyesben pedig győzött az Ázsia-bajnokságon, ahol amúgy vegyes párosban második lett. A 23 éves balkezes észak-koreai nyitott gondolkodásával is felhívta magára a figyelmet, az olimpia eredményhirdetésénél szelfit készített a dobogón végző párosokkal, közte a dél-koreai Lim Dzsong Hun, Sin Ju Pin egységgel, amit a sajtó világszerte felkapott, viszont a hírek szerint hazaérkezése után az észak-koreai hatóságok megfedték az egyébként teljesen hétköznapi tettéért.

Visszatérve a dohai párharcra, a kezdés előtt egyértelműen Kim számított esélyesnek, de a világranglista-109. Pótának sikerült az első játszmában meglepnie, s szoros csatában előnyt szerzett. A folytatásban úgy tűnt, Kim megtalálta Póta játékának ellenszerét, két sima szett után azonban ismét a magyar játékos következett, kiegyenlített, az ötödik etapban pedig közel volt ahhoz, hogy a vezetést is visszavegye, de miután ez nem sikerült, Kim egy újabb kiélezett szettel végül 4:2-re megnyerte a találkozót.

A mai folytatásban a 18 éves Lei Balázs is bemutatkozik, a szlovákiai Árpás Sámuellel párosban a brazil Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro duó ellen lép asztalhoz Dohában.

57. EGYÉNI ASZTALITENISZ-VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Nők. Egyes. A 64 közé jutásért:

Kim Kun Jong (észak-koreai, 53.)–Póta Georgina 4:2 (–9, 7, 5, –9, 9, 8)