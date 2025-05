Asztalitenisz-vb: a Póta, De Nutte páros két meccslabdáról fordítva jutott tovább

A kis látszámú, mindössze két játékosból álló magyar csapat fele mutatkozott be a dohai egyéni világbajnokság első napján: Póta Georgina párosban a luxemburgi Sarah De Nutte oldalán állt asztalhoz. A duónak nincs túl hosszú előélete, a tavaly őszi linzi Európa-bajnokságra állt össze, viszont a premier nem volt rossz, Pótáék a negyeddöntőig jutottak, azaz karnyújtásnyira voltak az éremtől. Az előéletüket tekintve ez talán nem is volt akkora meglepetés, elvégre Póta Tóth Krisztinával az oldalán a 2008-as szentpétervári Eb-n aranyérmet szerzett, De Nutténak pedig a honosított kínai Ni Xialian párjaként van már vb-bronza (2021), és két Eb-bronza (2018, 2022), vagyis a műfajban nem csak jártasak, de eredmények is. Viszont ellenük szólt, hogy az őszi kontinenstorna óta nem szerepeltek együtt, az egyéni világbajnokságnál azonban nem nagyon lehetett volna jobb alkalmat találni az együttműködés folytatására.

Ráadásul Fortuna is szimpatizált a kettőssel, hiszen a világbajnokság sorsolásánál az első fordulóban a szlovén Ana Tofant, Sara Tokic duót sodorta eléjük – nem könnyű, de semmiképpen sem megoldhatatlan feladat, azaz ideális első fordulós párharc. A szlovének az aktuális páros világranglistán a 69. helyen állnak, ami jóval kedvezőbb, mint Pótáék 112. pozíciója, ám ezekből a számokból nem érdemes kiindulni, elvégre a magyar, luxemburgi kooperáció fél éve nem gyűjtött ranglistapontot. A párharc első két játszmájában kevésbé érződött a több hónapos kihagyás, Pótáék mindkét etapban rajt-cél győzelmet arattak, amit a magukra találó szlovénok kiegyenlítettek. Az izgalmasan alakuló döntő játszmában 10:8-nál az ellenfélnek két meccslabdája is volt, de Pótáéknak ekkor sem remegett meg a kezük, sorozatban négy pontot szerezve kvalifikáltak a legjobb 32 közé, ahol minden bizonnyal a hetedik helyen kiemelt dél-koreai Sin Ju Pin, Rju Han Na páros következik.

A román színekben versenyző világranglista-13. marosvásárhelyi Szőcs Bernadette kétszer is asztalhoz állt a vb első napján: egyesben nagyobb gond nélkül győzte le a lengyel Katarzyna Wegrznyt, vegyes párosban azonban némi meglepetésre Eduard Ionescu oldalán három játszmában kikapott az olasz Niagol Stoyanov, Giorgia Piccolin kettőstől.

Ami pedig a folytatást illeti, vasárnap két számban is érdekeltek leszünk, Póta egyesben az észak-koreai Kim Kun Joggal meccsel, a Lei Balázs, Árpás Sámuel magyar, szlovák férfi páros ellenfele pedig a brazil Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro duó lesz.

ASZTALITENISZ

57. EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Nők. Egyes. A 64 közé jutásért:

Szőcs Bernadette (romániai)–K. Wegrzyn (lengyel) 4:2 (–8, 4, 5, 7, –4, 4)

Páros. A 32 közé jutásért:

Póta Georgina, Sarah de Nutte (magyar, luxemburgi)–Ana Tofant, Sara Tokic (szlovén) 3:2 (5, 8, –8, –7, 10)

Vegyes páros. A 32 közé jutásért:

Stoyanov, Piccolin (olasz)–Ionescu, Szőcs (romániai) 3:0 (13, 7, 11)