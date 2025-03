Sporttudományos konferenciát rendeztek a sportirányítás LA10 programjának keretében

A sportért felelős államtitkárság hétfői tájékoztatása szerint az eseményen részt vevő sportszakemberek, edzők, szövetségi kapitányok megismerhették azokat az innovatív megoldásokat és sportszolgáltatásokat, amelyek az LA10 programban szereplő sportolók teljesítményének, eredményességének növelését segítik elő.

A sportállamtitkárság által életre hívott LA10 program célja, hogy Magyarország ne csak megőrizze előkelő helyét a sportvilágban, hanem szintet lépjen és a Los Angeles-i olimpián az első tíz helyen végezzen az éremtáblán és/vagy legalább tíz olimpiai aranyérmet szerezzen. A program keretében nemrég a sportági szakszövetségek kijelölték azt a több mint 300 sportolót, akik a milanó-cortinai és a Los Angeles-i keretet alkotják.

„Az elmúlt hónapokban több ponton is újításokat vezettünk be, átalakítottuk a sportirányítást, létrejött az LA10 programot is felügyelő Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, megújítottuk a Gerevich Aladár sportösztöndíjat és az élsportot szolgáló dietetikai szolgáltatásokat, összehangoltuk a Sportkórházzal közösen a sportegészségügyi ellátást és bejelentettük a tatai olimpiai központ felújítását. A konferenciának helyszínt adó Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián pedig már most rendelkezésre állnak azok a minden igényt kielégítő, 21. századi szolgáltatások, amelyek elvezethetnek minket a legalább tíz olimpiai aranyig” – fogalmazott köszöntőjében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Az LA10 program keretén belül az államtitkárság és a Magyar Olimpiai Bizottság létrehozott egy munkacsoportot, hogy a kijelölt keretekbe bekerült sportolók minden segítséget megkaphassanak felkészülésük során.

„Egy olyan közös célt jelöltünk ki a sportállamtitkársággal, amellyel, úgy gondolom, még inkább erősíteni tudjuk a magyar olimpiai csapatot. Az LA10 program arról szól, hogyan legyünk még sikeresebbek és eredményesebbek. Nagy célokat tűztünk ki magunk elé, és elszántak vagyunk abban, hogy együttes erővel Los Angelesben kiemelkedőt alkossunk” – emelte ki Gyulay Zsolt, a MOB elnöke.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia szolgáltatásait a névadó Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakos, a létesítmény vezetője mutatta be a konferencián részt vevő sportszakembereknek.

„Az akadémia tervezésétől kezdve az volt az elsődleges célunk, hogy a létesítmény ne csak a kajak-kenu, hanem a teljes magyar sport eredményességét segítse. Százezer négyzetméter területen több mint 25 sportág képviselői készülhetnek a legmodernebb körülmények között. Szolgáltatásaink között szerepel magaslati szimuláció, ellenáramoltatott medence, sportlabor, valamint különböző rehabilitációs és regenerációs lehetőségek is” – hangsúlyozta előadásában Kovács Katalin.

A konferencián az érdeklődők előadást hallhattak a sportszolgáltatások összehangolásának működtetéséről és annak élsportra gyakorolt hatásáról, a magaslati szimuláció szerepéről a teljesítmény optimalizálásában, a labordiagnosztika, a prevenció és a rehabilitáció fontosságáról, majd egy kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők a nemzetközi kerékpársport tudományos világába is betekintést nyerhettek. A sportszakembereknek ezután lehetősége nyílt egy bejáráson megtekinteni a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia szolgáltató egységeit.