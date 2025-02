Luke Littler döntő legben, 100 feletti átlaggal verte meg Humphriest, ő nyerte a 2. fordulót a PL-ben

NEGYEDDÖNTŐ

A címvédő Luke Littler úgy győzte le Rob Crosst, hogy utóbbi már 5–1-re is vezetett, messze száz fölötti körátlaggal. Azonban a regnáló világbajnok ezután sorozatban öt leget nyert, és ezzel 6–5-re a mérkőzés is a 18 éves játékosé lett. Michael van Gerwen 109-es átlaggal kerekedett felül Stephen Buntingon, Gerwyn Price kettővel nyert Nathan Aspinall ellen, Luke Humphries pedig 4–2-es hátrányból verte meg Chris Dobeyt. Így tehát négy világbajnok jutott be az elődöntőbe.

ELŐDÖNTŐ

Az idei vb-döntő két résztvevője, Littler és Van Gerwen a Premier League első állomásán, Belfastban is játszott egymással, akkor a holland 6–5-re nyert. Most esélye sem volt, Littler a „szokásos” száz fölötti körátlaggal és 55 százalékos kiszállózással nagyon simán győzött 6–2-re.

Gerwyn Price-nak nagyszerű esélye volt arra, hogy legyőzze a tavalyi világbajnokot, ám hiába vezetett 4–2-re, Humphries fantasztikusan jól játszott a meccs második felében, sorozatban négy leget nyerve 6–4-gyel bejutott a döntőbe.

DÖNTŐ

Jöhetett a 2024-es vb-döntő óta oly népszerű Luke-ok csatája! A két klasszis sokáig nem hibázott, remek átlaggal, pazar kiszállózással, elvesztett kezdés nélkül haladt, egészen 4–4-ig. Ekkor Humphries brékelte Littlert, s kezdhetett a győzelemért, de akkor jött a vb-címvédő, s kiegyenlített, majd a mindent eldöntő szettet saját kezdésből, domináns játékkal megnyerte.

Littler ezúttal is 100-as átlag fölé jutott, csakúgy, mint Cross és MvG ellen ezen a glasgow-i estén.

DARTS

Premier League, 2. állomás, Glasgow

Negyeddöntő

Rob Cross (angol, 99.96)–Luke Littler (angol, 104.59) 5–6

Michael van Gerwen (holland, 109.16)–Stephen Bunting (angol, 93.91) 6–1

Nathan Aspinall (angol. 96.25)–Gerwyn Price (walesi, 94.46) 4–6

Luke Humphries (angol, 106.07)–Chris Dobey (angol, 97.57) 6–4

Elődöntő

Luke Littler (angol, 104.02)–Michael van Gerwen (holland, 98.52) 6–2

Gerwyn Price (walesi, 97.63)–Luke Humphries (angol, 101.98) 4–6

Döntő

Luke Littler (angol, 101.03)–Luke Humphries (angol, 98.68) 6–5