M4 Sport – Az Év Sportolója 2024 Gála: három úszó a koronáért

Nem volt még ilyen, amióta M4 Sport – Az Év Sportolója Gála néven fut (immár tíz éve) az esemény: az Év férfi sportolója kategóriában mindhárom jelölt ugyanabból a sportágból, az úszásból érkezik, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöksége által összeállított tízes listából őket juttatta be a legjobb 3-ba a rekordszámú, 541 sportújságíró szavazata. Ami érthető persze, hiszen a 2024-es év fő eseményén, a párizsi olimpián ők hárman nyertek egyéniben aranyérmet Magyarországnak.

Kós Hubert a francia fővárosban 200 méteres hátúszásban győzött, majd decemberben ő volt a budapesti rövid pályás világbajnokság arca – és ennek a kihívásnak is megfelelt: 200-on kis híján világcsúcsot úszott a Duna Arénában, és korábban 100-on is nyert egy csodálatos ezüstérmet.

„Minden szempontból tökéletes év volt nekem, elértem minden célomat – mondta a Nemzeti Sport megkeresésére Kós Hubert. – Persze, egy fokkal jobb lett volna, ha a budapesti rövid pályás világbajnokságon két századdal gyorsabb vagyok kétszáz háton, mert akkor a világcsúcs is meglett volna… Sebaj! A díjak fontosak, az Év sportolója-választás top hármas helyezése is megtiszteltetés, ám mi nem az elismerésekért sportolunk és versenyzünk, hanem azért, mert szeretjük csinálni. Szeretek örömöt adni a családomnak, a barátaimnak, a sikereimmel pedig adok. Az eredmények pedig nekem is, nekik is életre szóló élményeket jelentenek.”

Milák Kristóf különös évet zárt, hosszú hónapokig azt találgatta az ország, hol, hogyan és kivel készül, az év elején a tavalyi, fukuokaihoz hasonlóan a dohai vizes világbajnokságot is kihagyta (ahogy decemberben a Duna Arénában sem indult a rövid pályás vb-n), ám a belgrádi Eb-n (két arany), majd Párizsban ott volt, és bár az olimpián 200 pillangón vezető pozícióból, nagy csatában kikapott Léon Marchand-tól, 100-on, a gyorsasági számban már érvényesült kolosszális úszótudása, és ezúttal az ő hajrája ért olimpiai aranyérmet. Tokió után immár a másodikat, ilyen duplára csak Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás volt képes.

A kategória harmadik jelöltje Rasovszky Kristóf, a 10 km-es nyílt vízi úszás olimpiai bajnoka. A fél világ azon sápítozott, hogy úszásra alkalmas-e a Szajna víze, Rasovszkyék ez idő alatt Százhalombattánál a Duna sodrásában gyakorolták a folyami úszást. A párizsi játékokon tökéletesen megtervezett és végrehajtott tíz kilométert mutatott be a 27 éves úszó, aki csodálatos finisben verte meg a mezőnyt, ráadásul a mögötte harmadikként célba csapó jó barát, Betlehem Dávid bronzérmének is örülhetett.

A parasportolóknál az egyik jelölt négyszeres győztes már, egyben címvédő is: Kiss Péter Pál 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is az Év fogyatékos férfi sportolója volt. A Budapesti Honvéd SE még mindig csak 21 éves parakajakosa immár kétszeres paralimpiai bajnok, pedig nagyon nehéz út vezetett a párizsi sikerhez. Krónikus mellizomsérüléssel bajlódott, emiatt a szegedi Eb-t és a világbajnokságot is ki kellett hagynia, sőt a paralimpiai indulása is veszélybe került. Ám minden akadályt leküzdve rajthoz állhatott a vaires-sur-marne-i pályán, ahol fölényes diadalt aratva szőtte tovább legyőzhetetlensége legendáját.

A címvédő, kajakos Kiss Péter Pál (balra) és két asztaliteniszező, Major Endre és Pálos Péter között dől el, ki lesz 2024 legjobb magyar parasportolója

„Nagyon szépen köszönöm, hogy idén is bekerülhettem a gálára, és együtt ünnepelhetjük az Operában az elmúlt év sportsikereit. Mindenkinek szívből gratulálok a három közé jutáshoz, és a lehető »legsimább« sportsikereket kívánom nekik a továbbiakra is!” – mondta lapunknak Kiss Péter Pál.

Két asztaliteniszező jelölt még a trófeára.

Major Endre, az ATSK Szeged 55 éves kerekesszékes asztaliteniszezője pályafutása legjobb paralimpiai eredményét érte el Párizsban, riói negyedik és tokiói ötödik helye után bronz­érmes lett férfi egyesben, az MS1-es kategóriában. Továbbá harmadik lett 2024-ben a kairói világkupán, majd decemberben a MOATSZ-tól megkapta az év legjobb para-asztaliteniszezőjének járó elismerést.

„Óriási megtiszteltetés és öröm ott lenni a gálán – fogalmazott Major Endre. – A szavazás kimenetelétől függetlenül remélem, mindenki jól fogja magát érezni, és jól szórakozik. Nagyszerű évet sikerült zárni, remélem a 2025-ös esztendő hasonlóan jó élményeket hoz.”

Pálos Péter pedig 2024-ben sem szakította meg kitűnő sorozatát: a negyedik paralimpiájáról is éremmel tért haza. Párizsi bronzérme tiszteletet parancsoló, a széria ráadásul több mint ígéretes: 2012 – arany, 2016 – bronz, 2021 – arany, 2024 – bronz. A francia fővárosban elért sikerén kívül 2024-ben négy világkupaversenyen is a legjobbak közé került az MS11-es kategóriában: Spanyolországban és Csehországban a harmadik, Tajvanon és Thaiföldön a második helyen végzett.

„Nagyon boldog és hálás vagyok, köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített a sikerhez, de legfőképpen a feleségemnek és a kisfiamnak tartozom köszönettel, amiért mindig, mindenben támogatnak. Gratulálok minden jelöltnek, és sok sikert kívánok erre az esztendőre is!” – mondta lapunknak Pálos Péter.

Sportolói interjúk: Kovács Erika, Vincze Szabolcs

Jó néhány éve már, hogy a díjátadók és a díjazottak a saját maguk által választott magyar dalok aláfestésével érkeznek a színpadra és távoznak onnan. Idén először ezeket a dalokat Ott Rezső szimfonikus átirataiban hallhatják a gála nézői az Operaház hatvantagú szimfonikus zenekara előadásában. A három szólista Kiss Enikő, Szabó Száva és Nádor Dávid, vezényel Erdélyi Dániel. TUDTA?

Az Év női sportolója 1958: Körmöczy Zsuzsa teniszező 1959: Pap Kornélia evezős 1960: Pap Kornélia evezős 1961: Pap Kornélia evezős 1962: Egerváry Márta úszó 1963: Rejtő Ildikó vívó 1964: Rejtő Ildikó vívó 1965: Kontsek Jolán atléta 1966: Nagy Zsuzsa atléta 1967: Kovács Annamária atléta 1968: Németh Angéla atléta 1969: Németh Angéla atléta 1970: Gyarmati Andrea úszó 1971: Gyarmati Andrea úszó 1972: Gyarmati Andrea úszó 1973: Tordasi Ildikó vívó 1974: Bruzsenyák Ilona atléta 1975: Ambrus Mariann evezős 1976: Tordasi Ildikó vívó 1977: Ambrus Mariann evezős 1978: Magos Judit asztaliteniszező 1979: Mátay Andrea atléta 1980: Maros Magda vívó 1981: Rakusz Éva kajakos 1982: Balogh Pálma sportlövő 1983: Temesvári Andrea teniszező 1984: Ábrahám Mária tekéző 1985: Fórián Éva sportlövő 1986: Bátorfi Csilla asztaliteniszező 1987: Engrich Mariann tekvandós 1988: Egerszegi Krisztina úszó 1989: Egerszegi Krisztina úszó 1990: Egerszegi Krisztina úszó 1991: Egerszegi Krisztina úszó 1992: Egerszegi Krisztina úszó 1993: Egerszegi Krisztina úszó 1994: Kőbán Rita kajakos 1995: Kőbán Rita kajakos 1996: Egerszegi Krisztina úszó 1997: Kovács Ágnes úszó 1998: Kovács Ágnes úszó 1999: Kovács Ágnes úszó 2000: Kovács Ágnes úszó 2001: Likerecz Gyöngyi súlyemelő 2002: Kovács Katalin kajakos 2003: Kovács Katalin kajakos 2004: Janics Natasa kajakos 2005: Vörös Zsuzsanna öttusázó 2006: Nagy Tímea vívó 2007: Szávay Ágnes teniszező 2008: Mincza-Nébald Ildikó vívó 2009: Hosszú Katinka úszó 2010: Janics Natasa kajakos 2011: Csipes Tamara kajakos 2012: Risztov Éva úszó 2013: Hosszú Katinka úszó 2014: Hosszú Katinka úszó 2015: Hosszú Katinka úszó 2016: Hosszú Katinka úszó 2017: Hosszú Katinka úszó 2018: Kozák Danuta kajakos 2019: Hosszú Katinka úszó 2020: Karakas Hedvig cselgáncsozó 2021: Csipes Tamara kajakos 2022: Kozák Luca atléta 2023: Érdi Mária vitorlázó Az Év fogyatékos női sportolója 2015: Gyurkó Alexandra úszó 2016: Krajnyák Zsuzsanna kerekesszékes vívó 2017: Krajnyák Zsuzsanna kerekesszékes vívó 2018: Gyurkó Alexandra szervátültetett úszó 2019: Ekler Luca atléta 2020: Berente Judit szervátültetett sífutó és sílövő 2021: Pap Bianka úszó 2022: Pap Bianka úszó 2023: Ekler Luca paraatléta Az eddigi győztesek