„El sem hiszem! Akár vége is lehetne az évnek, a legfontosabb cím már az enyém...” – Luke Littler a darts-vb megnyerését követően

„Még el sem hiszem, hogy megnyertem... Minden dartsjátékos arról álmodik, hogy felemelje ezt a trófeát. Nehéz út vezetett idáig, de megvan! Ami a meccset illeti, mindketten jól játszottunk, ez a döntő volt, mindent bele kellett adni. Jól akartam kezdeni, ez pedig összejött, de végig ott volt mögöttem Michael van Gerwen, szóval nem nyugodhattam meg. Amikor már csak egy legre voltam a győzelemtől, kicsit elkezdtem izgulni... akkor mondtam magamnak, most nyugodj meg!” – kezdte értékelését Luke Littler.

„A tavaly elvesztett döntőből rengeteget tanultam. Akkor még nem igazán tudtam, milyen hátrányból játszani, most ezt is megtapasztaltam a világbajnokság során, de tudtam, hogy nem szeretném ezt, jól kell kezdenem. Nyertem, akár vége is lehetne 2025-nek, a legfontosabb cím már az enyém... Persze, ez nem igaz, szeretnék több, mint tíz trófeát begyűjteni az évadban, de végső soron igaz, hogy a legfontosabb, a legnagyobb már megvan” – tette hozzá minden idők legfiatalabb világbajnoka.

Michael van Gerwen csalódott volt, de elismerte, ellenfele jobb volt nála: „Borzasztóan jött ki a kezdés, egyik pillanatról a másikra négyszettes hátrányban voltam. Úgy gondolom, utána már én voltam a jobb játékos, de onnan visszajönni szinte lehetetlen. Ráadásul meg kell hagyni, minden lehetőségét kihasználta, nem remegett meg, s mindig odaszúrt, amikor tudta, hogy most megsérthet. Én most vagyok harmincöt éves, ő tizennyolc lesz hamarosan... úgy látszik, tizenhét évente születik egy csillag” – mondta nagy mosollyal az arcán.

„Minden pillanatát élveztem ennek a világbajnokságnak, szerintem jó tornám volt, a döntő így alakult. Littler megérdemelte a győzelmet, nagyszerű meccse volt. Fáj a vereség, de szerintem ez természetes. Ha nem fájna, nem lennék sportember. Továbblépek, s igyekszem még jobban játszani ezentúl” – tette hozzá a háromszoros világbajnok klasszis.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐ

Luke Littler (angol, 4., 102.73)–Michael van Gerwen (holland, 3., 100.69) 7:3 (3–1, 3–0, 3–1, 3–1, 1–3, 3–2, 2–3, 3–0, 1–3, 3–0)