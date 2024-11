Rakonczay Gábor utolsó expedíciója: kenuval átevezni az óceánt

Az eseményről tartott szerdai sajtótájékoztatón a Tropicariumban elhangzott, hogy Rakonczay Gábor vasárnap elrepül La Palmara, ahonnan december 16-án elindul utolsó nagyszabású, visszavonuló expedíciójára, és azzal megkezdődik a 18 évnyi extrémsport-pályafutás záró felvonása.

„Ultrafutás és sok más projekt lesz még az életemben, de a nagy veszélyű kalandokat befejezem. Most nem a rekord, nem a gyorsasági őrület lesz a cél, hanem minden pillanat megélése” – mondta Rakonczay Gábor. Hozzátette, hogy az utolsó expedíció szervezésénél fontos volt a biztonság és az óceánon töltött idő megtervezése.

„Számos evezős projektet hajtottam végre, és az azok alatt szerzett tapasztalatokat besűrítettem egy hajóba, egy expedícióba” – nyilatkozott Rakonczay Gábor, aki egy kabinnal rendelkező speciális kenuval vág neki az útnak. A hajót eredetileg Fa Nándor tervezte és építette, majd Rakonczay a 2012-es 77 napos óceán-átkelés tapasztalatai alapján átépítette, új kabinnal, tőkesúllyal, kormányrendszerrel, valamint a legmodernebb technikai eszközökkel szerelte fel.

Elárulta, hogy a hajó sokáig szülei kertjében hevert, és amikor előkerült, felvetődött benne a gondolat, hogy méltóképpen kellene vele lezárni a pályafutását. A „42” nevet is azért kapta, mert ennyi idős korában határozta el, hogy véget kell vetni ennek az életmódnak. A hajót januárban egy 1400 kilométeres úton már tesztelte, amikor Portugáliából a Kanári-szigetcsoporthoz evezett.

„Jó időben, megtervezve kell befejezni egy pályafutást, nem egyik pillanatról a másikra” – hangsúlyozta, majd érzékletesen mesélt a rá váró útról. A Kanári-szigetekről indulva az Atlanti-óceánt átszelve Antigua-szigetig tart az expedíció. Az óceán átlagban öt kilométer mély, és még nyugalmi állapotban is hatalmasok a hullámok. A modern technikának köszönhetően követni lehet az útját, műholdas telefonok, nyomkövetők és internetes elérhetőség is biztosítva van a hajón, ahonnan ötszáz kilométerenként meglepetésanyagokkal jelentkezik majd a közösségi médiafelületén.

Rakonczay Gábor a világon az egyedüli, aki kenuzva szelte át az óceánt. Az MTI kérdésére elmondta, hogy ebben a „műfajban” nem lehet rutint szerezni, most is ugyanúgy izgul és ugyanúgy felkészült, mint korábban. Az utolsó nagy útja abban tér el az eddigiektől, hogy most nem fog sietni.

„Ha a tervezettnél több nap lesz az út, akkor több nap lesz. Higgadt leszek, minden pillanatot meg akarok élni. Egyébként nyolcvannapnyi élelem lesz a hajón” – jelezte. Azt is elárulta, hogy az út után hazaszállíttatja és megőrzi ezt a hajót.

Rakonczay Gábor 18 éves extrém sportolói pályafutásának eddigi mérföldkövei: négy óceán-átvitorlázás, két óceán-átevezés, két Grönland-átkelés, 44 napos antarktiszi expedíció, ulrafutó világbajnoki győzelem. Kétszeres Guinness-világrekorder, az amerikai Év Kalandja Díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa.