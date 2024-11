Nagy Péter: Csodálatos húsz év áll mögöttem, nagyon örülök, hogy huszadszor is bajnok lettem

Egy magyar bajnoki cím mindegyik sportágban hatalmas eredmény, ha pedig ebből húsz darabot gyűjt valaki, hatalmas tett. Nagy Péter súlyemelő az elmúlt hétvégén a plusz 109 kilogrammosok között bizonyult a legjobbnak, így pályafutása során immár a huszadik magyar bajnoki elsőségét ünnepelhette.

„Büszke vagyok a pályafutásomra, nemcsak a húsz magyar bajnoki cím jut eszembe, hanem a nemzetközi szereplések is – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Péter. – 2005-ben már a junior Európa-bajnokságon szerepeltem, akkor nyertem az első országos bajnoki címemet is. Csodálatos húsz év áll mögöttem, nagyon örülök, hogy huszadszor is bajnok lettem. Sokan eljöttek szurkolni, az egész családom a barátaimmal együtt a helyszínen szorított nekem, nagyszerű érzés volt, sokat jelentett.”

Pedig nem volt könnyű éve Nagynak, ugyanis tavasszal megsérült a válla, sokáig kérdéses volt, meg kell-e műteni. Szeptembertől tudott maximális erőbedobással készülni, de ez is elég volt a magabiztos sikerhez.

„Áprilisban több szalag megsérült a vállamban, az első vélemények szerint műtét várt volna rám, amely három hónapos teljes leállással járt volna. Megpróbáltuk a pihentetést, valamint a gyógytornát, szerencsére meghozta a várt eredményt. Pedig a 2024-es évem jól indult a formám szemszögéből, aztán jött áprilisban a sérülés. Az olimpia szerintem e nélkül sem sikerült volna, túl nagyot kellett volna emelnem hozzá.”

Egy novemberi magyar bajnoki cím után joggal gondolhatná az ember, hogy az első helyezett ott lesz a decemberi világbajnokságon, hiszen az ország legjobbja lett a kategóriájában. Ám erre Nagy igazán az esélyt sem kapta meg.

„Nyáron az edzőm kapott egy e-mailt a szövetségtől, hogy ha megemelem a 410-et, akkor várnak vissza a válogatottba. Ez olyan szint, amit még fénykoromban is nehezebben érnék el. A decemberi világbajnokságra, ha beneveztek volna 370-nel, azzal is a magyar csapat legjobb helyen álló versenyzője lennék. Eleve nem is volt előzetes leírás, mi alapján válogatnak a vb-re, kettő női versenyzőt beneveztek, és ennyi. Ha ilyen nagyszerű helyzetben van a magyar súlyemelés, hogy a legjobb versenyző, a nemzetközi eredményekkel is rendelkező Nagy Péter nem kell, akkor én hátrébb lépek. Tudtak az elejétől fogva a vállamról, így meg aztán főleg nem értem a 410-es határt. Hozzáteszem, az év elejétől elvették tőlem a Gerevich-ösztöndíjat, valamint a műhelytámogatást is.”

Ilyen helyzetben többen már feladták volna 38 évesen, azonban Nagyot hajtja még a sportág és a versenyzés iránti szeretet. Az elmúlt hónapokban próbálta megtalálni a pozitívumokat, de a történtek hatással voltak a motivációjára.

„A hétvégi országos bajnokságon sem emeltem ki magam, a motivációm és a kedvem is alábbhagyott, tudtam, elég lehet kevesebb is az első helyhez. Ebben a helyzetben az elmúlt időszakban próbáltam a pozitívumokra koncentrálni. Eleve a sérülésem miatt kényszerpihenőm voltam, így nyáron végre sok időt együtt tölthettem a családommal, húsz év után kicsit kijöttem a mókuskerékből, volt nyári szünetem.”

Ami a folytatást illeti, még ebben az évben Spanyolországban csapatbajnokságon versenyez Nagy, és ha jövőre is olyan formában érzi magát, harcba száll a 21. magyar bajnoki címéért. Közben pedig reméli, a tavaszi tisztújító közgyűlésen változások következnek be a Magyar Súlyemelő-szövetségben.

SÚLYEMELŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA

FÉRFIAK

55 kg. Bajnok: Polgár Zoltán (Testvériség-Újpalota SE) 153 (71, 82)

61 kg. Bajnok: Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) 219 (92, 127), 2. Molnár Botond (Soroksári SSZSE) 197 (88, 109), 3. Papp Róbert Mihály (Szegedi Lelkesedés SK) 170 (77, 93)

67 kg. Bajnok: Bojti Vilmos (BKV Előre SC) 220 (95, 125), 2. Ferenczy Dániel (BKV Előre SC) 190 (80, 110)

73 kg. Bajnok: Bunász Gábor (REAC) 230 (100, 130), 2. Molnár Ferenc (Testvériség-Újpalota SE) 209 (89, 120), 3. Hraskó Martin (Oroszlányi SZE) 203 (87, 116)

81 kg. Bajnok: Nagy Noel (Kecskeméti TE) 271 (123, 148), 2. Fenyő Dániel Tamási (Koppány SE) 264 (121, 143), 3. Gulyás Milán Attila (Békéscsabai SSZSE) 257 (118, 139)

89 kg. Bajnok: Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 317 (141, 176), 2. Lepkó Bence (REAC) 288 (133, 155), 3. Tamtom Péter (Győri Atlétikai Club) 271 (118, 153)

96 kg. Bajnok: Zsédely Szabolcs (Vállalkozók SE) 290 (127, 163), 2. Nagy Zsolt (Békéscsabai SSZSE) 289 (130, 159), 3. Kocsis Bálint (Kecskeméti TE) 262 (109, 153)

102 kg. Bajnok: Lucz Levente (Tatabányai SC) 312 (140, 172), 2. Kalamár Krisztián (Oroszlányi SZE) 282 (127, 155), 3. P. Nagy Bálint (MAFC) 270 (120, 150)

109 kg. Bajnok: Gyurkovics Ferenc (Pécsi SE) 347 (157, 190), 2. Prohászka Kristóf (Téglásért SE) 273 (125, 148), 3. Tremel Mihály Béla (MAFC) 233 (108, 125)

+109 kg. Bajnok: Nagy Péter (Szegedi Lelkesedés SK) 333 (151, 182), 2. Mánomics Gergő (Vállalkozók SE) 290 (130, 160), 3. Ruzsányi Dávid (BKV Előre SC) 251 (104, 146)

NŐK

45 kg. Bajnok: Tóth Léna (Haladás VSE) 93 kg (szakítás 40 kg, lökés 53 kg), 2. Kontor Zsuzsanna (BKV Előre SC) 0

49 kg. Bajnok: Ari Éva (Vállalkozók SE) 125 (55, 70), 2. Pósa Tamara (FISZEJ SE) 116 (48, 68)

55 kg. Bajnok: Árva Cintia (Kecskeméti TE) 173 (74, 99), 2. Fehér Tímea (Anima Core SSZTE) 123 (55, 68), 3. Darabos Sára (Haladás VSE) 113 (50, 63)

59 kg. Bajnok: Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 156 (67, 89), 2. Kasza Katalin (Testvériség-Újpalota SE) 155 (71, 84), 3. Fehér Barbara (MAFC) 137 (60, 77)

64 kg. Bajnok: Füzesi Anna (Nyíregyháza VSC) 173 (78, 95), 2. Csillag Anett (BKV Előre SC) 163 (71, 92), 3. Tóth Adrienn (Kecskeméti KTE) 148 (70, 78)

71 kg. Bajnok: Szalai Lili (Baranyai Sportegyesület Tata) 193 (87, 106), 2. Kapitány Luca (Szegedi Lelkesedés SK) 186 (86, 100), 3. Lovas Viktória (FISZEJ SE) 148 (65, 83)

76 kg. Bajnok: Horváth Laura (Kecskeméti TE) 202 (90, 112), 2. Molnár Kinga (Haladás VSE) 144 (57, 87), 3. Halmos Vivien (BKV Előre SC) 143 (65, 78)

81 kg. Bajnok: Boros Viktória (Haladás VSE) 192 (85, 107), 2. Fábián Léna (Szerencs VSE) 178 (76, 102), 3. Nouar Amina (Nyíregyházi VSC) 134 (60, 74)

87 kg. Bajnok: Mitykó Veronika (Békéscsabai SSZSE) 217 (101, 116), 2. Juhász Anna Csilla (MAFC) 170 (80, 90)

+87 kg. Bajnok: Gyürüs Barbara (Haladás VSE) 172 (78, 94), 2. Varga Henrietta (Gázláng SE) 0