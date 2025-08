Súlyemelés: seregnyi magyar csúcs az U15-ös és U17-es Eb-n

Érem nem született ugyan, értékes helyezésekben és országos rekordokban azonban nem volt hiány a mieink részéről a 15 és a 17 éven aluli súlyemelők Eb-jén, amelynek az elmúlt napokban a spanyol főváros volt a házigazdája.

A nyolcfős magyar csapatból mind a serdülő, mind az ifjúsági részleg kontinensviadalán mindenki helytállt, senki nem esett ki,

és ami szakmailag igazán fontos: a többség teljesítette a versenyzőként is változatlanul aktív új vezetők, dr. Nagy Péter MSSZ-elnök és Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány elvárását, hogy minél több sikeres gyakorlattal rukkoljanak elő, érjék el, s ha lehet, javítsák meg egyéni legjobbjukat. A produktumok nyomán dobogó közeli pozíciók és korosztályos magyar csúcsok fémjelezték a hátország legtehetségesebb képviselőinek spanyolországi fellépését.

Tinédzsereinknek olyan Európa-bajnokságon kellett bizonyítaniuk, amelyen a kontinens színe-java indult, s a mezőnyben immár ott voltak Oroszországnak és Fehéroroszországnak az ukrajnai háború miatt a nemzetközi viadalokról eddig kitiltott reprezentánsai is, akik semleges színekben ugyan, AIN-megjelöléssel léptek versenydobogóra. Ám a formai korlátozások nem zavarták őket abban, hogy számos érmet besöpörjenek az össz-europróbán, amelyen az öreg földrész 35 országának négyszáznál is több fiatalja sorakozott fel, hogy eldöntse, kiket illet 2025-ben az Európa legjobbja minősítés az U15-ös és az U17-es korosztályok egyformán 8-8 súlycsoportjában.

A legközelebb a medálhoz a mieink közül a még 13. életévét sem betöltött kiemelkedő talentum, Lóránt Jázmin Regina járt, aki

nemcsak a magyar csapatnak, hanem a teljes Eb-mezőnynek is a legfiatalabb tagjaként versenyzett a spanyol fővárosban.

A BKV Előre november közepéig 12 esztendős emelője, akinek Bakó Attila az edzője, az U15-ösök 40 kilós kategóriájában végzett negyedikként, s noha érződött teljesítményén a lámpaláz, igazolta csapattagságának jogosságát. Ahogyan Gyurkovics Ferenc a honi szövetség honlapján nyilatkozta: „A legfontosabb az, hogy bármennyire is izgult, gyakorlatilag saját magát is le tudta győzni, gyakorlatról gyakorlatra javult. Azt a szakmai célt, hogy tapasztalatot gyűjtsön, maximálisan elértük. A helyezéssel az előzetes várakozásokat felül is múltuk.”

A tavaly júniusban, Szalonikiben 15 évesen serdülő Európa-bajnoki címet szerzett békéscsabai Gulyás Milán immár elsőéves ifiként, javarészt jóval idősebb (és az erőgyűjtésben is előrébb tartó) riválisok társaságában a 14 fős kategóriában hetedik lett úgy, hogy a menetelés közben lökésben és összetettben is megjavította magyar csúcsait. Bökfi János tanítványáról, aki a múlt évi 81 után immár 88 kg-ban indult, szintén elmondható, hogy a jövő embere.

A szintén Bökfi-tanítvány, 17 éves Garamvölgyi Kasszandra a kapitányi minősítés szerint „rendkívül fegyelmezett, taktikus és koncentrált” versenyzéssel végzett a 9. helyen lökésben, míg összetettben a 11. lett a népes mezőnyben. „Teljesítette az elvárásokat, szereplése egyértelműen bíztató a jövőre nézve” – hangzott a szakvezető értékelése, akinek mindenkihez volt jó szava, mi pedig a dicséretlistáról még egy nevet említünk meg: Karasszon Lucáét. A Gázláng SE versenyzője, akinek Ládi Imre és Zabos Gergely az edzője, a 64 kg-os súlycsoportban mind a hat gyakorlatát érvényesen teljesítette, összesen hét országos csúcsot állított fel, amivel a végső sorrendben a 9. helyen zárta a versenyt.

Csak így, ha úgy tetszik: „ígyebbül” tovább, fiatalok!

(Kiemelt képünkön: A novemberben 13 éves Lóránt Jázmin Regina az Eb legfiatalabbjaként lett 4. a 40 kilósok között Forrás: mssz.hu)