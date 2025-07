Súlyemelés: egységes csapattal második hely a nyíregyházi ORV-n

Hagyományosan lengyel-magyar külön párharcot hozott a visegrádi négyek tradicionális korosztályos súlyemelő-viadala, az ORV, amelynek idén Nyíregyháza adott otthon, és ahol a mieink a második helyet szerezték meg a szlovákok és a csehek előtt.

A V4-es Olimpiai Reménységek Versenye két korcsoportban zajlott ezúttal is, és mindkét kategóriában Lengyelország erős fiataljai nyertek a mieink előtt, de csak szoros csatában mind az U18-asok, mind pedig az U23-asok küzdelmeiben. A nyírségi főváros atlétikai központjában lebonyolított viadal összesített csapatversenyében hetvenkilenc pont előnnyel lettek elsők a lengyelek, akik együttesen a hat-hat fős fiú, és öt-öt versenyző alkotta leány korosztályos válogatottak erőpróbáján kerekítve csaknem 2560 pontot gyűjtöttek, míg a magyarok összkollekciója 2481, a szlovákoké 2313, a cseheké pedig 2199 pontot tett ki. A teljesített kilogrammokat, vagyis az egyes versenyzők által összetettben elért eredményeket váltották át úgynevezett Sinclair-pontokra, így alakult ki a végső sorrendje a csapatversenynek.

Pozitív a kép, nagyon jól emeltek a gyerekek, mindenki a maximumot hozta ki magából

– összegzett elégedetten a három olimpián is szerepelt, március végén a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökének megválasztott dr. Nagy Péter, akinek idehaza ez volt az első nemzetközi sportági eseménye, melyen már új minőségében, s nem versenyzőként vett részt. – Fura is volt, hogy ezúttal nem a dobogón álltam, súlyzóval a kezemben, hanem a dobogó mellett” – tért ki a sportvezetői bemutatkozásra a jogi végzettségű 39 éves sportember. Hozzátette, hogy „jó volt látni a fiatalok lelkesedését”, a sok egyéni és korosztályos országos csúcsot, egyúttal megköszönte a sportállamtitkárságnak, hogy finanszírozta az ORV-t, s hogy jó gazdaként Nyíregyháza is „rendesen melléállt a fiatalok versenyének”.

A honi válogatottak szövetségi kapitányaként szintén nemrég hivatalba lépett Gyurkovics Ferenc, aki súlyemelőként 44 esztendősen is változatlanul aktív, nem csupán szakmailag értékelte a magyarországi V4-ORV megrendezését.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra! – kezdte. –

Ilyen rövid idő alatt is óriási eredményt értünk el, nemcsak az eredmények tekintetében, hanem a kohézió, a csapategység megteremtésében is.

Ez biztató, nagyon fontos a jövőt illetően is, és jó alap arra, hogy egy komoly, sikeres válogatottat fogunk tudni felépíteni.”

A kapitány egyénileg nem akart kiemelni senkit, mondván, az ORV éppen a csapatról szólt. Hangoztatta, hogy nagyon közel voltunk a végül első lengyelekhez, s úgy fogalmazott, hogy erőn felül teljesítettünk.

„Mindenki beletette a szívét, energiáját, amit ki lehetett hozni reálisan, azt a csapattagok kihozták magukból. Maximálisan elégedett vagyok velük” – mondta Gyurkovics Ferenc.

(Kiemelt képünkön: Az eredményhirdetésnél másodikként szólították a magyar csapatot Forrás: Facebook)