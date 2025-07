Súlyemelés: madridi Eb-vizsgán a serdülő és ifjúsági korú ígéretek

A súlyemelő-szövetség tavasszal hivatalba lépett új vezetése – az aktív versenyzést sem feladó dr. Nagy Péter elnökkel és Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitánnyal az élen – első nemzetközi vizsgájára készül az utánpótlással: szerdától egy héten át Madridban rendezik meg az U15-ös és U17-es korosztályok Európa-bajnokságát. A serdülők és az ifjúságiak kontinensviadalán Magyarországról nyolcan vesznek részt: öten a 15, hárman pedig a 17 éven aluliak Eb-jén.

A versenysporttal 44 évesen sem szakító Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány, aki nemrég vette át a válogatottak irányítását, honlapunk érdeklődésére leszögezte, hogy elsősorban tanulni megy a magyar együttes az utánpótlás madridi Eb-re.

„Az Európa-bajnokság fiatal sportolóink számára elsősorban a tapasztalatszerzésről és a biztos gyakorlat-végrehajtásról szól.

A cél az, hogy mind a hat gyakorlatot sikerrel teljesítsék, miközben egy új szakmai irányvonal mentén fejlődnek tovább.

A jelenlegi szemléletváltás lényege, hogy nem csupán az utánpótláskorra fókuszálunk, hanem már most a felnőttkori követelményekre készítjük fel versenyzőinket. E két korosztály számára a tanulás és a fejlődési potenciál a legfontosabb, és a válogatási szempontoknál is elsősorban ezt vesszük figyelembe – a pillanatnyi helyezés helyett a hosszú távú lehetőségeket” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Hozzátette, mindez persze nem jelenti azt, hogy ha valaki éremesélyes, nem vállalják majd be a nagyobb emelést is akár, alapvetően azonban nem ez a cél, hanem az, hogy fiataljaink tanuljanak az Európa-bajnokságon, miközben arra is törekedniük kell, hogy egyéni csúcsaikat megemeljék a világversenyen.

Gyurkovics Ferenc érdeklődésünkre kitért rá, hogy

Eb-csapatunknak tagja a tavaly júniusban, Szalonikiben 15 évesen serdülő Európa-bajnoki címet szerzett Gulyás Milán is,

aki a múlt évi 81 kilóból feljebb lépett, s Madridban jóval nehezebb dolga lesz akár a 88, akár a 94 kilósok súlycsoportjában indul. Mindkét kategóriában elsőéves ifiként versenyez, javarészt egy esztendővel idősebb vetélytársak között, így ha aranyra ezúttal nincs is igazán esélye, jó versenyzéssel, s némi szerencsével elérheti a dobogót a békéscsabai fiatalember.

„Ebben a korosztályban egy év rengeteget jelent, de ilánnak van még ideje, ott a következő év, ő akkor is ifi lesz még. Vele kapcsolatban is az a cél, hogy felnőtt versenyzőként teljesedjen ki” – mondta a szakvezető, aki említést tett Lóránt Jázmin Regináról, a csapat legfiatalabb tagjáról is, akinél meglehet, a teljes Eb-mezőnyt tekintve se lesz egyetlen idősebb induló sem a spanyol fővárosban.

„A BKV Előre 12 éves súlyemelőjére még hatványozottabban igaz, hogy neki most a tapasztalatszerzés a legfontosabb, hogy szokja a nemzetközi közeget. Nagy jövő előtt áll, de pontosan emiatt kell duplán vigyázni rá” – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

A madridi magyar indulók:

U15:

fiúk:

88 kg: Simai Attila Kende, Azemi Kevin

lányok:

40 kg: Lóránt Jázmin Regina

63 kg: Török Fanni

69 kg: Mózes Hanna

U17:

fiú:

88 kg (vagy 94 kg): Gulyás Milán

lányok:

58 kg: Garamvölgyi Kasszandra

69 kg: Karasszon Luca

