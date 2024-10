Asztalitenisz: Szudi Ádám nem jutott nyolcaddöntőbe az Eb-n

Nehéz sorsolást kaptak a mieink a férfi egyes első fordulójában, így bár akadtak akik közel voltak a meglepetéshez – Lei Balázs és Lakatos Tamás is csak 4:3-ra kapott ki esélyesebb ellenfelétől – az igazi bravúrt Szudi Ádámtól láthattuk, a magyar bajnoki címvédő 4:3-re legyőzte a 27. helyen kiemelt – csak összehasonlításként, Szudit előzetesen az 56. helyen rangsorolták – portugál Tiago Apoloniát. A péntek délutáni programban a 16 közé jutásért az előzmények ismeretében korántsem legyőzhetetlen spanyol Juan Pérez következett. Szudi jól is kezdett, ám a megnyert első játszma után hiába volt többször is lehetősége, nem tudta növelni az előnyét, így a vége 4:2 lett Pérez javára.

„Nehéz meccsre készültem, mert Pérez az előző körben a dán Jonathan Groth ellen nyert, ami nagyon szép eredmény – mondta Szudi. – Jól indult a meccsünk, megnyertem az első játszmát, majd a másodikban és a harmadikban is volt szettlabdám, azaz akár 3:0 is lehetett volna ide, ehelyett 2:1-re a spanyol vezetett. Itt sajnos megfordult a találkozó és már nem tudtam visszakapaszkodni. Összességében úgy érzem, nem sikerült túl jól ez az Európa-bajnokság, a két szép győzelmem ellenére inkább küzdelmesnek mondanám, játékban nem azt hoztam, amit vártam.”

38. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LINZ

Férfiak. Egyes. Egyes. A 16 közé jutásért:

Pérez–Szudi Ádám 4:2 (–9, 11, 10, 7, –9, 9)