Tudjuk, hol leszel a hétvégén!

Ez a hétvége szuper programot tartogat a fordulatokkal teli sportokat és a családias, mégis bulihangulatú versenyeket kedvelők számára, és persze nem utolsósorban igazi csemege lesz a dartsrajongóknak is. Szeptember 20. és 22. között a PDC European Tour keretében rendezik meg a Hungarian Darts Trophy-t. A sportág legnagyobb ágyúi érkeznek Budapestre.

Az európai versenysorozat 11. állomásának mérkőzéseit az MVM Dome-ban tartják. Magyarország legnagyobb és legmodernebb multifunkciós rendezvénycsarnoka nem először ad otthont hazánk legrangosabb dartseseményének, tavaly rekordszámú nézőt látott vendégül, akkor összesen 19 ezren váltottak jegyet a Hungarian Darts Trophy-ra.

Dave Chisnall, a 2023-as Hungarian Darts Trophy győztese (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

A teltház szinte garantált most is, ugyanis a PDC szabálymódosításának köszönhetően az idei verseny az eddigieknél is izgalmasabbnak ígérkezik. Míg a korábbi években a legnagyobb nevek a második versenynapon kezdték meg a szereplésüket, idén már az első napon láthatunk sztárokat a dartstábla előtt.

Szeptember 20-án lép színpadra a 2022-es Hungarian Darts Trophy győztese, Joe Cullen, vagy Michael Smith, Jonny Clayton, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Peter Wright és Raymond van Barneveld is. Továbbá ekkor mutatkoznak be a nagyközönségnek a magyar dartsjátékosok: Jehirszki Györgynek, Végső Jánosnak, Csóka Andrásnak és Bezjian Albertónak szurkolhatunk.

A rajongók azonban nemcsak a megváltozott, nemzetközi dartscsillagokkal kibővített menetrendnek örülhetnek pénteken, de az első versenynapra jellemző kedvező jegyárak további fennmaradásának is.

A kicsik és a nagyok is jól érezhetik magukat a Hungarian Darts Trophy-n (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

A második napon se lesz okuk panaszra a szurkolóknak, hiszen olyan nagyágyúk dobálják majd a nyilakat, mint a regnáló dartsvilágbajnok, Luke Humphries, az I. Hungarian Darts Trophy győztese, Gerwyn Price és a tavalyi budapesti győztes, Dave Chisnall. Hivatalos még a versenyre többek között Michael van Gerwen, Luke Littler, Stephen Bunting és Rob Cross is.

A sportág legnagyobb rajongóinak valószínűleg a zárónap lesz a legizgalmasabb, ugyanis akkor a 48 induló játékosból a TOP16 méri össze a tudását. Aznap kiderül, hogy ki nyeri meg a 175.000 angol font összdíjazású versenyt, ki viheti haza a 30.000 angol font főnyereményt, és ki lesz Budapest következő bajnoka.

Akármelyik napra esik a választásunk, és akár a délutáni mérkőzésekre mennénk ki a gyerekekkel, akár az esti szekciók versenyzőinek drukkolnánk a barátokkal, a hangulatra biztosan nem lesz panasz. A dartsmeccsek ugyanis nemcsak izgalmas fordulatokat, de óriási bulit is ígérnek, ahol nagyok és kicsik egyaránt jól érezhetik magukat.

Idén is lesz jelmezverseny (Fotó: Darts Event Kft., Vörös Nándor)

Már a dartsjátékosok bevonulása is fesztiválhangulatot idéz: rocksztárokhoz méltóan, saját zenére vonulnak fel, és pompomlányok táncolnak a színpadra lépésükkor. A nézők együtt énekelve szurkolnak a tökéletes kilencnyilasokért, és nincs ahhoz fogható sem, amikor egy stadionnyi ember egyszerre emeli magasba a 180-as táblákat. A nagyszabású dartsversenyek légköre semmihez sem hasonlítható. Mindezek mellett a Hungarian Darts Trophy pedig felejthetetlen pillanatokat ígér a mérkőzések előtt is: mindhárom nap játékos kísérőprogramokon is részt vehetnek a versenyre látogatók.

A Hungarian Darts Trophy-t a Darts Event Kft. hozza el a dartsszerető közönségnek.

A IV. Hungarian Darts Trophy főtámogatója az MVM és a Tippmix, kiemelt támogatója az MBH Bank és a MOL.

További információ és jegyvásárlás: https://www.dartsevent.com/