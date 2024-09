Hungarian Darts Trophy: majdnem két magyar is bejutott a második fordulóba – videó

VALAKI FÁRAÓNAK, más az Asterix-képregényekből ismert Osterixnek öltözött be, de volt, aki Donald Trumpként jelent meg az MVM Dome-ban, szóval már a nyitó napon is voltak kreatív jelmezek – pénteken elkezdődött a negyedik Hungarian Darts Trophy, a PDC European Tour 11. állomása. Mind a négy magyar dartsos a délutáni programban szerepelt – mivel kettőjüket, Bezjian Albertót és Csóka Andrást összesorsolták, biztosak lehettünk a második fordulós magyar részvételben, de Végső János is közel állt ahhoz, hogy sikerrel vegye az első kört.

A harmadik mérkőzésen lépett pályára első honfitársunk, a Tököli Darts Clubot erősítő Jehirszki György. Ellenfele, a holland Wessel Nijman elsőre is nehéz feladatnak tűnt, jó formában van – július végén, a Players Championship 15. fordulójában egészen a döntőig menetelt, melyben Luke Littler állította meg, az elmúlt másfél hónapban pedig Gary Andersonnak, Damon Hetának,

Andrew Gildingnek és Raymond van Barneveldnek is borsot tört az orra alá. Jehirszki a júniusi World Series-tornán, a Poland Darts Mastersen léphetett először tábla elé PDC-viadalon, és sikerült leget csennie a világbajnok Luke Humphriestól.

Mindkét játékos idegesen kezdett – Nijman dobhatott először kiszállóra, és néhány rontás után előnyhöz jutott hátsó pályáról. Jehirszki a második legtől olykor kirukkolt egy-egy száz feletti dobással, ám túl gyakran vétett szektort, miközben a 24 éves holland egyre magabiztosabban kiszállózott. Jehirszkinek először 0–2-nél kínálkozott lehetősége duplára dobni, ám rontott 48-ra, ellenfele pedig simán kidobta a dupla 10-et. A 41 éves Jehirszkinek a folytatásban sajnos már nem volt további kiszálló-lehetősége, Nijman pedig alig-alig hibázott a dupláknál, és a további legeket is elvitte.

„Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna, pedig a bemelegítéskor még egészen jól ment a kezem, mégsem jött össze semmi. Legalább annyit szerettem volna elérni, mint a Poland Mastersen, kicsit szomorú, hogy nem tudtam megnehezíteni az ellenfelem dolgát” – fogalmazott Jehirszki György, majd hozzátette, szeretné mihamarabb elfelejteni a találkozót.

Egy találkozóval később az ötödik European Tour-viadalán részt vevő, korábban két Hungarian Darts Trophyn versenyző Végső János mérkőzése sokáig jobban alakult magyar szempontból, ám végül egy igazán kiélezett párharcban alulmaradt norvég ellenfelével, Cor Dekkerrel szemben. A 33 esztendős magyar dartsos kissé beragadt a rajtnál, ám azután sorozatban négy leget nyert – 3–2-ért egy nagyszerű 100-as kiszállót mutatott be. A 36 éves Dekker – miközben a magyar közönség olykor füttyszóval nehezítette a dolgát – sorra rontotta a duplákat. Ezt követően viszont visszaesett Végső átlaga, Dekker pedig sikerrel zárta ki környezetét, és kettős leghátrányból megfordította a mérkőzést. Mindketten első győzelmükre hajtottak a European Touron, ez a norvég játékosnak lett meg hamarabb, a dabasi dartsosnak erre még várnia kell – Dekker egyébként a júniusi csapat-világbajnokságon hazája színeiben játszott is a Jagicza Gábor és Major Nándor képviselte magyarok elleni, 4–3-a megnyert meccsen.

„Ennyi egyessel nem lehet nyerni. Nem ez volt életem játéka, bár végig szoros meccs volt, megvolt az esélyem, hogy a kezembe vegyem az irányítást és győzzek, de a hibák nem fértek bele. Nem tetszett, amikor az ellenfelemet fütyülték, bíztam abban, hogy inkább nekem szurkolnak, mint a riválisom ellen, de hazai közönség előtt mindig jó érzés játszani” – mondta Végső János a találkozó után.

A délután utolsó előtti párharca volt az újonc magyarok csatája – mind a Ziccer Sport Club játékosa, Bezjian Alberto, mind a Szombathelyi Darts Clubtól érkező Csóka András először játszott PDC-viadalon, eddig WDF-tornákon, valamint elsősorban a nemzeti bajnokságok fordulóin pallérozódtak. Bezjian a júniusi Balaton Matsersen a negyeddöntőig, Csóka februárban a Lakitelek Mastersen az elődöntőig jutott. Az időnként elég nehézkesen előrehaladó mérkőzésen Bezjian kezdett jobban a megannyi szektorhibával játszó 50 éves Csókával szemben, és ellépett 3–0-ra, ám a tömegben valamelyest magára találó szombathelyi dartsos ezután közelebb került riválisához, akinek meg a duplákkal gyűlt meg jobban a baja – ám Csókának fordítania már nem sikerült. Bezjian 5–3-nál ugyan még meccsnyilakat rontott, a következő leget viszont simán hozta kezdésből, így megmérkőzhet a második körben a 9. kiemelt Ryan Searle-lel.

„Nagyjából két éve dartsozom komolyabban, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön az első PDC-szereplésem – mondta a Nemzeti Sportnak Bezjian Alberto. – Az kissé zavar, hogy a színpadon nem tudtam azt nyújtani, ami a kezemben van, de ha magamba nézek, megérdemelten győztem, nagyon sokat tettem már a kijutásért is, a továbbjutás pedig grátisz. Három nullig nagyon jól éreztem magam, bekezdtem, de aztán kicsit magamra húztam az ellenfelem, ami egy rossz szokásom, hogy hajlamos vagyok könnyedén felvenni a riválisom ritmusát és az átlagát. Remélem, ez szombaton másképp sül el, ha esetleg előnyre tennék szert.”

Az esti program része lesz többek között Peter Wright és Joe Cullen, Dimitri van den Bergh és Andrew Gilding, valamint Michael Smith és Jonny Clayton összecsapása.

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS, BUDAPEST, MVM DOME

1. FORDULÓ

A délutáni program

Keane Barry (ír, 91.22)–Darren Beveridge (skót, 89.51) 6–2

Niels Zonneveld (holland, 94.70)–Sebastian Bialecki (lengyel, 93.69) 6–5

Wessel Nijman (holland, 91.09)–Jehirszki György (68.13) 6–0

Florian Hempel (német, 91.72)–Callan Rydz (angol, 88.60) 6–5

Cor Dekker (norvég, 77.79)–Végső János (71.97) 6–4

Martin Lukeman (angol, 86.21)–Brendan Dolan (északír, 88.44)

Bezjian Alberto (67.66)–Csóka András (64.47) 6–4

James Wade (angol, 94.22)–Lukas Wenig (német, 83.15) 6–4