Öttusa: korszakok zárulnak le a közelgő budapesti Európa-bajnokságon

Sajtótájékoztatón jelentette be a Magyar Öttusaszövetség a július 8–14-ei Európa-bajnokságon induló magyar keretet, valamint az is elhangzott, hogy a lovaglás mellett az olimpiai bronzérmes Marosi Ádám pályafutásától is a kontinensviadal kereteiben búcsúznak el.

Eljött a búcsú ideje – mint az ismert, a párizsi olimpiát követően már nem lovaglással, hanem akadályversennyel rendezik az öttusaversenyeket, és a július 8–14. között esedékes Európa-bajnokság lesz az utolsó nagy nemzetközi megméretés az ötkarikás játékok előtt a budapesti Puskás Aréna szoborparkjában, ezzel együtt hazánkban sem lesz már látható lovaglással lebonyolított öttusaviadal a jövőben. Ennek pedig meg is adják a módját a szervezők, hiszen a záró napon, a vasárnapi vegyes váltót követően, este hat órától lovas előadással, bemutatóval készülnek a tusa hazai elbúcsúztatására. Erről is szó esett a Magyar Öttusaszövetség csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján, valamint természetesen az itthoni környezet lehetséges előnyeiről. „Mindig felemelő hazai közönség előtt versenyezni – mondta Balogh Gábor, a szövetség elnöke, aki 2006-ban nemcsak megméretett magyarországi Európa-bajnokságon, meg is nyerte azt Budakalászon. – Az előző sportági vezetés minden bizonnyal emiatt is fontosnak tartotta elhozni a kontinensviadalt, mert jó lehetőséget biztosít arra, hogy szép emléket adjon a versenyzőinknek.” Az elnök emellett elárulta, az olimpiára készülő kerettagok esetében egyesületi szinten született döntés az Eb-indulásról, avagy az attól történő távolmaradástól – a leendő párizsi szereplők közül csak Guzi Blanka szerepel majd váltóban, a többiek, Bőhm Csaba, Gulyás Michelle és Szép Balázs a rápihenést, illetve az edzésmunka meg nem szakítását választották. A sajtótájékoztatón részt vett még a leendő Eb-indulók közül Koleszár Mihály és Bauer Blanka is – mindketten állhattak már a dobogó tetején U17-es kontinensviadalon, előbbi egyéniben, utóbbi vegyes váltóban. „Büszkeséggel tölt el minket, és megtiszteltetés, hogy fiatalként beverekedhettük magunkat a válogatottba – mondta az év elején első országos bajnoki címét szerző, a 2023-as krakkói Európai Játékokon Réti Kamillával vegyes váltóban második Koleszár. – A tavalyi Eb-ezüst után úgy nyilatkoztam, lesz ebből később arany is, bízom benne, hogy az egy évvel fiatalabb Koleszár Mihály akkor nem tévedett, és elhozom az aranyat.” Vaszkó Bence, a gálaelőadás rendezője elárulta, a modern olimpizmus atyjától, Pierre de Coubertintől eredő legendát kívánják művészi módon bemutatni, mely szerint a katonának át kell vinnie az üzenetet az ellenséges vonalakon túlra a szövetségeseknek, miközben öt próbatételt szükséges kiállnia. Az élő zenés produkciót végig lóháton adják elő a művészek. A lovaglás mellett lezárul egy másik korszak, egy ragyogó pályafutás – Balogh Gábor ugyanis azt is elmondta, hogy Marosi Ádám karrierjétől is az Eb-n búcsúznak el. Marosi 2012-ben, Londonban olimpiai bronzérmet szerzett valamint többek között hétszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok. Az öttusa Európa-bajnokságokat 1987 óta rendezik, 1999-ig férfiaknak és nőknek külön helyszínen és időbeli eltéréssel, majd 2000-től közösen. Ez lesz a kilencedik alkalom, hogy Magyarországon rendezik a kontinensviadalt. A tavalyi krakkói Európai Játékokon Bőhm Csaba egyéniben harmadik helyével, a női csapat Barta Luca, Gulyás Michelle és Guzi Blanka pontjaival szintén harmadik, a Koleszár Mihály, Réti Kamilla összeállítású vegyes váltó második helyével gazdagította a magyar Eb-éremgyűjteményt. A MAGYAR KERET

Férfiak. Egyéni: Bereczki Richárd, Demeter Bence, Gáll András, Koleszár Mihály, Regős Gergely, Tamás József. Váltó: Bereczki Richárd, Koleszár Mihály. Nők. Egyéni: Alekszejev Tamara, Bauer Blanka, Barta Luca, Erdős Rita, Réti Kamilla, Simon Sarolta. Váltó: Eszes Noémi, Guzi Blanka. A vegyes váltót később jelölik ki. A PROGRAM

Július 8.: Nők, váltó, 9.30; férfiak, váltó, 10.30. Július 9.: Nők, egyéni, selejtező, A-csoport, 10.15, B-csoport, 13.15. Július 10.: Férfiak, egyéni, selejtező, A-csoport, 9.15, B-csoport, 10.45; nők, egyéni, elődöntő, rangsoroló vívás, 14.45. Július 11.: Nők, egyéni, elődöntő, A-csoport, 10.55. Férfiak, egyéni, elődöntő, rangsoroló vívás, 13.15. Nők, egyéni, elődöntő, B-csoport, 17.10. Július 12.: Férfiak, egyéni, elődöntő, A-csoport, 10.55, B-csoport, 16.10. Július 13.: Nők, egyéni, döntő, 10.25; férfiak, egyéni, döntő, 15.55. Július 14.: Vegyes váltó, 15.30