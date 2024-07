Öttusa: ketten döntősök a magyar nők közül, orvosi segítségre is szükség volt az Eb-n

Erdős végül majdnem 11:30 perc alatt, a második legjobb laserrun-idővel ténylegesen is a másodikként ért be a kétszeres egyéni világbajnok olasz Elena Micheli mögött. Bauer is egyre feljebb lépkedett, ám az utolsó két sorozatában ellőtte magát, ezzel együtt a hatodik legjobb időt futotta, de így is éppen kicsúszott a döntőből, tizedikként ért célba. Eszes kiválóan lőtt, ám futásban nem dolgozott le elég hátrányt, és 15. lett.

Az A-csoportos kombinált szám végére jutott némi rossz értelemben vett izgalom is, ugyanis negyedik lövészete előtt, a lőállásban a hőstressz hatására összeesett a cseh Karolína Krenková, orvosi segítségre is szüksége volt. Krenkovának (aki Martin Vlachhal megnyerte a tavalyi krakkói Európai Játékokon a vegyes váltót, éppen Koleszár Mihály és Réti Kamilla előtt) a negyedik helyről indulva még esélye is volt a döntőbe jutásra, ám ájulását követően jóllétének kérdése került előtérbe. Bár nem saját lábán hagyta el a futópályát, és mentőautóban is kezelték, lapunk információi szerint szerencsére hamar jobban lett, és a nap későbbi részében visszatért csapattársaihoz.

„A keddi vívásom, az egál nálam jónak számít, bizakodva vártam a folytatást, nem kellett túlságosan izgulnom, bíztam a kombinált számomban. A bónusz vívásnál is adtam két tust, úszásban hoztam a jelenlegi erős formámat, ezek mind sokat segítettek. Az első lövészetem igen jól sikerült, onnantól szerencsére nem kellett kifutnom magamat. Úgy érzem, sok erő maradt bennem a döntőre” – értékelt továbbjutása után Erdős Rita.

„Ezúttal nem éreztem túl stabilnak a futásomat, a harmadik kör után kicsit szenvedőssé is vált. Az utolsó lövészetem nagyon rosszul sikerült, de már a harmadik sorozat sem volt túl erős – szerintem a harmadik kör volt a válaszvonal, és a vívásom sem segített. Ezzel a szezonom valószínűleg véget ért, most biztosan következik egy kisebb szünet” – mondta lapunknak Bauer Blanka.

A B-csoportos magyar hölgyek kedvezőbb vívómérleggel érkeztek, Simon Sarolta 26–12-t, Alekszejev Tamara 23–15-t, Réti Kamilla 20–18-at hozott össze kedden, ehhez a bónusz vívásban Réti három, Alekszejev négy tust tett hozzá – az utolsót éppen Simonnak adta, ám az éllovas világbajnoki bronzérmes brit Kerenza Brysont már nem győzte le. Úszásban a mezőny második felében zártak, Alekszejev 2:22.56-os idejénél Simon csak egy másodperccel volt rosszabb, Réti viszont tíz másodpercet kapott tőlük. A kombinált rajtjánál így egészen jól álltunk, Simon 22 másodperccel a második, Alekszejev 27-tel a harmadikról indult, Réti Kamilla a 16. helyen 23 másodpercre volt a startnál a továbbjutástól.

Miután elállt a váratlanul érkező, nagyjából 20 perces zápor, elindulhattak – hármuk közül Simon Sarolta lesz ott a döntőben, akit néhányan ugyan átugrottak a lövősorozatoknál, de nem volt veszélyben döntőbe jutása, és hatodik lett, Alekszejev Tamara viszont sajnos visszaesett a futókörök során, míg Réti Kamillának a harmadik legjobb kombináltszám-idő sem volt elég, hogy felfusson kilencediknek, 12. lett, éppen Alekszejevet megelőzve.

„Egészen jól éreztem magam verseny közben, kicsit meg is lepődtem, mert nem tudtam, mire számíthatok a fizikai formámat illetően. Azért bíztam abban, hogy az erős vívásommal lesz esélyem bejutni a döntőbe, örülök, hogy sikerült” – mondta Simon Sarolta lapunknak. A 2021-ben Eb-bronzérmes öttusázó az áprilisi ankarai világkupa-versenyen, egy átmozgató futóedzésen, egy esés következtében szenvedett vállsérülést, mely miatt ki kellett hagyja a budapesti vk-t, ez pedig keresztbe tett neki az olimpiai kvalifikációs időszakban. „Nem voltak túl jó napjaim, de tudtam, hogy az Eb-n még lesz esélyem indulni, arra fel tudok készülni, ráadásul hazai pályán lesz, illetve az utolsó lovaglásos verseny itthon. Mindenképpen meg akartam csinálni, boldog vagyok, hogy itt lehetek.”

A férfiaknál Tamás József, és Koleszár Mihály plusz 11-es, illetve hetes mérleggel zárt, Demeter Bence mínusz eggyel, Regős Gergely mínusz öttel, Gáll András mínusz 23-as aránnyal fejezte be az elődöntős körvívást.

„Bauer Blankát tudása alapján döntőbe vártam, a második lövészetét követően kilencedik helyen volt, de a következő két sorozata nem úgy sikerült, ahogy azt tőle megszokhattuk, és futásban sem tudott már annyit rátenni, hogy megtartsa bejutó helyét. Tamara nagyon-nagyon jól vívott, de sajnos a lövészete miatt nem maradt bent a legjobb kilencben, Kamilla pedig túl messziről indult, nem tudott eleget előrelépni. Simon Sarolta hozta a tudását, erős vívása után bent tartotta magát. Így számolhatunk két döntős versenyzővel” – értékelt lapunknak Martinek János szövetségi kapitány a B-elődöntő lezárulta után.

Pénteken a férfiak elődöntőjével folytatódik az Európa-bajnokság.